19 сентября 2025 в 10:17

Дело о поставке некачественных сухпайков в армию насчитывает 75 томов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уголовное дело о поставке некачественных сухпайков для Вооруженных сил России насчитывает 75 томов, сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ходом расследования источник. Защита обвиняемых продолжает изучение материалов.

Дело объемное, состоит из 75 томов, защита обвиняемых продолжает ознакомление с материалами, — сказал собеседник агентства.

В апреле прошлого года Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» Валерия Ковалевича, Александра Михайленко и Эльвиру Смирнову. Также под стражу был взят предприниматель Игорь Котельников, который позднее умер в СИЗО. Правозащитница Ева Меркачева выяснила, что Котельников скончался еще 8 июля. Около 11 утра ему стало плохо в карцере, расположенном в корпусе № 5. Спасти его не удалась, у 52-летнего мужчины остановилось сердце.

Уголовное дело расследуется по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). По информации следствия, рационы питания низкого качества поставлялись в армию по завышенной стоимости. Говядина в них заменялась курятиной и свининой, что снижало энергетическую ценность пайков. Всего в ВС РФ в 2022–2023 годах поставили более 9,1 млн некачественных сухпайков по завышенным ценам.

