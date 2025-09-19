Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 07:53

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 сентября: инфографика

Фото: Социальные сети

В ночь на 19 сентября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

ПВО
инфографика
Минобороны РФ
ВСУ
беспилотники
