19 сентября 2025 в 12:20

В Москве из-за марафона перекроют десятки дорог

Московский ЦОДД объявил о перекрытиях движения 21 сентября из-за марафона

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В Москве 21 сентября перекроют движение на ряде улиц на время проведения марафона, сообщает со ссылкой на столичный Центр организации дорожного движения Telegram-канал 360.ru. Организаторы забега просят горожан и гостей города пользоваться метро. Основные перекрытия пройдут с 03:00 до 17:30.

Закроют движение на ключевых улицах, бульварах и набережных в центре, включая Тверскую, Моховую, Охотный Ряд, Большую Садовую, Яузскую и Большую Ордынку. Перекрыты будут Крымский, Большой, Малый Устьинский и Малый Москворецкий мосты.

Ограничения затронут движение и парковку на Садовом и Бульварном кольцах, тоннели (Октябрьский и Маяковский), а также нескольких площадей, переулков и проездов. С 00:01 до окончания всех мероприятий Московского марафона на всех перечисленных участках будет запрещена парковка.

Ранее стало известно, сколько человек поучаствовали в форуме «Москва 2030. Спорт. „Человек будущего“». Он собрал в «Лужниках» свыше 1,7 млн человек. В рамках форума в столице провели свыше 3800 тренировок и различных спортивных активностей.

Москва
перекрытия
марафоны
транспорт
