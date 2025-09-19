В Москве спасли кота, чуть не умершего из-за разрыва мочевого пузыря

В Москве спасли кота, чуть не умершего из-за разрыва мочевого пузыря Московские ветеринары прооперировали кота с разрывом мочевого пузыря

Московские ветеринары благополучно прооперировали кота с разрывом мочевого пузыря, сообщает «Москва 24» со ссылкой на столичную госветслужбу. Отмечается, что животное находилось на грани гибели и лишь вмешательство опытного врача помогло сохранить ему жизнь.

Опытный нефролог Екатерина Виноградова по состоянию кота сразу предположила разрыв мочевого пузыря и мочевой перитонит. На УЗИ диагноз подтвердился: «переполнение мочой и разрыв стенок в результате закупорки и острого расширения мочевого пузыря», — говорится в сообщении.

В ветеринарной клинике предупредили, что острая задержка мочи — это серьезное и угрожающее жизни состояние у животных. Если питомец перестал мочиться, медлить нельзя — его нужно срочно везти к ветеринару, так как данная проблема со здоровьем может привести к гибели.

