19 сентября 2025 в 12:03

В Москве спасли кота, чуть не умершего из-за разрыва мочевого пузыря

Московские ветеринары прооперировали кота с разрывом мочевого пузыря

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Московские ветеринары благополучно прооперировали кота с разрывом мочевого пузыря, сообщает «Москва 24» со ссылкой на столичную госветслужбу. Отмечается, что животное находилось на грани гибели и лишь вмешательство опытного врача помогло сохранить ему жизнь.

Опытный нефролог Екатерина Виноградова по состоянию кота сразу предположила разрыв мочевого пузыря и мочевой перитонит. На УЗИ диагноз подтвердился: «переполнение мочой и разрыв стенок в результате закупорки и острого расширения мочевого пузыря», — говорится в сообщении.

В ветеринарной клинике предупредили, что острая задержка мочи — это серьезное и угрожающее жизни состояние у животных. Если питомец перестал мочиться, медлить нельзя — его нужно срочно везти к ветеринару, так как данная проблема со здоровьем может привести к гибели.

Ранее московские ветеринары спасли игуану, которая повредила лапу во время драки с отражением в зеркале. Полутораметровому самцу по кличке Изумрудик ампутировали два пальца, чтобы избежать некроза тканей.

