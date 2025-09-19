Первые дожди, циклон, холода до +4: погода в Москве в выходные и далее

Первые в сентябре дожди пришли в Москву. Что ждет столицу в выходные, сколько будет градусов на новой неделе, что с погодой в Санкт-Петербурге?

Какая погода пришла в Москву к 19 сентября, первый дождь

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что ночью 19 сентября в столичный регион пришел первый дождь с начала осени. До этого сухая погода в столице держалась 20 дней подряд и в регионе сохранялся высокий 4-й класс пожарной опасности.

19 сентября Позднякова прогнозирует локальные дожди в Москве и области, основная часть осадков будет вечером.

«Москва [находится] в тылу циклона. Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, это ограничит дневной прогрев и вернет температуру в рамки климатической нормы. Температура воздуха плюс 15–17 градусов, по области — плюс 14–19. Атмосферное давление будет ниже нормы. В субботу ночью и утром местами кратковременные дожди, ночью — плюс 10–12, днем — плюс 16–18 градусов», — прогнозирует ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Сколько будет градусов в Москве в выходные, какой будет следующая неделя

Леус пообещал Москве последний сентябрьский пик тепла. В субботу, когда циклон уйдет в Белое море, температура начнет расти.

Воскресенье ожидается без дождей с температурой до плюс 20, в понедельник наступит пик тепла, когда температура может дотянуться до плюс 25 градусов, во вторник, 23 сентября, сохранятся плюс 20–22 градуса. Это станет концом бабьего лета в Москве.



Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Радоваться долго не получится: уже 24 сентября грянут дожди, а температура упадет ниже плюс 15. В четверг станет еще холоднее, и осень окончательно вступит в свои права, и тепла до конца сентября больше не будет», — прогнозирует Леус.

Гидрометцентр Москвы прогнозирует резкое похолодание: уже в ночь на 25 сентября температура может упасть до плюс 4 градусов, а днем не прогреется выше плюс 10. По прогнозу Foreca, в дальнейшем станет немного теплее, однако выше плюс 15 градусов дневные температуры уже не поднимутся.

Что с погодой в Санкт-Петербурге

Леус прогнозирует, что в конце текущей недели температура в Северной столице упадет: город находится в холодной тыловой части циклона.

«В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 14–16 градусов, в Ленобласти — плюс 12–17. Атмосферное давление будет расти, но останется немного ниже нормы. В субботу днем кратковременные дожди, ночью — плюс 8–10, днем — плюс 15–17 градусов», — прогнозирует синоптик.

По данным Foreca, в Санкт-Петербурге конец недели также станет теплым, как и в Москве. В воскресенье вечером температура на фоне дождей может вырасти до плюс 20 градусов, однако затем начнет падать.

К 24 сентября дневные температуры опустятся до плюс 11 градусов, однако при этом дожди закончатся, выйдет солнце и температура начнет немного расти. По данным Foreca и «Метеоновости», в последних числах сентября в Санкт-Петербурге возможна небольшая оттепель — при этом дневные температуры не превысят плюс 15.

