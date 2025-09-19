Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 09:06

Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следствие предъявило новые обвинения фигурантам дела об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, передает ТАСС. Им вменяют организацию террористического сообщества и участие в нем.

Всем фигурантам добавили организацию террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ), — сказал источник.

Он добавил, что один из фигурантов скрылся от следствия. Дело против украинца выделено в отдельное производство.

Ранее стало известно, что другой подозреваемый, гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов, согласился с содержанием в СИЗО. При этом адвокат иностранца настаивал на избрании ему иной меры пресечения. Он аргументировал это тем, что Курбонов прежде не был судим, а также женат и имеет на иждивении двоих малолетних детей.

Известно, что число фигурантов уголовного дела о теракте, унесшем жизнь Кириллова, достигло пяти человек. Помимо Курбонова, речь шла об Андрее Гедзике, Роберте Сафаряне, Батухане Точиеве и Рамазане Падиеве.

уголовные дела
происшествия
Игорь Кириллов
теракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп хочет пригласить Карла III в США
Двух жителей Запорожья осудили за шпионаж в пользу Украины
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
День оружейника в России: праздник мастеров оборонной промышленности
«Живая приманка» и тактика Гитлера у ВСУ: новости СВО к утру 19 сентября
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.