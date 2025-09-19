Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме

Следствие предъявило новые обвинения фигурантам дела об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, передает ТАСС. Им вменяют организацию террористического сообщества и участие в нем.

Всем фигурантам добавили организацию террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ), — сказал источник.

Он добавил, что один из фигурантов скрылся от следствия. Дело против украинца выделено в отдельное производство.

Ранее стало известно, что другой подозреваемый, гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов, согласился с содержанием в СИЗО. При этом адвокат иностранца настаивал на избрании ему иной меры пресечения. Он аргументировал это тем, что Курбонов прежде не был судим, а также женат и имеет на иждивении двоих малолетних детей.

Известно, что число фигурантов уголовного дела о теракте, унесшем жизнь Кириллова, достигло пяти человек. Помимо Курбонова, речь шла об Андрее Гедзике, Роберте Сафаряне, Батухане Точиеве и Рамазане Падиеве.