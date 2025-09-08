Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 09:06

Число фигурантов по делу об убийстве генерала Кириллова увеличилось

Следствие установило пятерых участников теракта против генерала Кириллова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число фигурантов уголовного дела о теракте, унесшем жизнь начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, достигло пяти человек, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Речь идет об Андрее Гедзике, Роберте Сафаряне, Ахмаджоне Курбонове, Батухане Точиеве и Рамазане Падиеве.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России завершил основную стадию расследования по делу об убийстве Кириллова. В ближайшее время материалы дела будут направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В середине августа в Москве открыли улицу имени Героя Российской Федерации генерала-лейтенанта Игоря Кириллова. Он и его адъютант Илья Поликарпов стали жертвами теракта, совершенного 17 декабря 2024 года.

Трагедия произошла во дворе дома на Рязанском проспекте в Москве. Предположительно, взрывное устройство было заложено в самокате рядом с подъездом. В действие его привели дистанционно. Кириллов и Поликарпов погибли на месте.

Игорь Кириллов
происшествия
теракты
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз планирует нанести удар по критическим секторам экономики России
Педагог совратила двух своих учеников
Орбан: Ле Пен не дают баллотироваться в президенты по одной причине
В Иерусалиме террорист расстрелял 15 человек
Стало известно, как изменились цены на путешествия по России
В Тюмени скончался известный журналист
Российской школьнице грозит до трех лет за перевод денег мошенников
НАТО пообещало ответ на российско-белорусские учения «Запад-2025»
Мигранта задержали за подготовку теракта
Удары по Украине сегодня, 8 сентября: подробности, атака на Трипольскую ТЭС
Представитель Абрамовича развеял слухи об уголовном преследовании
Стали известны подробности организации онлайн-саммита БРИКС
ВСУ признали превосходство российской армии на фронте
Как научиться плавать самостоятельно: с чего начать и как не бояться воды
Крупное ДТП парализовало движение на трассе в российском регионе
Похитившего дочь после развода петербуржца выдворили из Белоруссии
Под Петербургом подросток расстрелял прохожего за замечание
В Петербурге поймали мать и сына, помогавших воровать деньги у пенсионеров
Жена Алибасова ответила на слухи о резком ухудшении здоровья певца
Российский боец четыре дня откапывался из украинского блиндажа
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.