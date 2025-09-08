Число фигурантов по делу об убийстве генерала Кириллова увеличилось Следствие установило пятерых участников теракта против генерала Кириллова

Число фигурантов уголовного дела о теракте, унесшем жизнь начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, достигло пяти человек, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Речь идет об Андрее Гедзике, Роберте Сафаряне, Ахмаджоне Курбонове, Батухане Точиеве и Рамазане Падиеве.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России завершил основную стадию расследования по делу об убийстве Кириллова. В ближайшее время материалы дела будут направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В середине августа в Москве открыли улицу имени Героя Российской Федерации генерала-лейтенанта Игоря Кириллова. Он и его адъютант Илья Поликарпов стали жертвами теракта, совершенного 17 декабря 2024 года.

Трагедия произошла во дворе дома на Рязанском проспекте в Москве. Предположительно, взрывное устройство было заложено в самокате рядом с подъездом. В действие его привели дистанционно. Кириллов и Поликарпов погибли на месте.