«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 12:15

В ГАИ раскрыли, куда попадают конфискованные у пьяных водителей машины

ГАИ: в зону СВО отправлены 57 конфискованных у пьяных водителей автомобилей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Волгоградские правоохранители передали на нужды специальной военной операции 57 автомобилей, изъятых у нетрезвых водителей, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции России. Все транспортные средства были конфискованы по решению суда у граждан, повторно управлявших машинами в состоянии опьянения.

С начала года дознаватели полиции в Волгоградской области направили в судебные инстанции 81 уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Данная статья предусматривает ответственность за управление транспортом в пьяном виде лицом, уже подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость за аналогичное нарушение.

По результатам рассмотрения этих дел суды вынесли решения о принудительном изъятии автомобилей в пользу государства. Согласно действующему законодательству, транспортное средство, использованное при совершении данного преступления, подлежит обязательной конфискации.

Из общего числа конфискованных машин 54 единицы были направлены для использования Министерством обороны РФ. Еще 27 автомобилей переданы в ведение территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Ранее сообщалось, что холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) передал Минобороны РФ новейшие зенитные ракетные комплексы «Панцирь-СМД». Боекомплект в направляющих пусковой установки новейшего комплекса «Панцирь-СМД» может достигать 48 мини-ракет.

Россия
спецоперация
ГАИ
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Камчатку продолжает трясти
Путин рассказал о характеристиках российской военной техники
В Минспорте РФ дали надежду спортсменам, выступающим в нейтральном статусе
Герой России не смог без слез смотреть видео боя с солдатом ВСУ
Трамп раскрыл, где встретится с Си Цзиньпином
Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.