В ГАИ раскрыли, куда попадают конфискованные у пьяных водителей машины

Волгоградские правоохранители передали на нужды специальной военной операции 57 автомобилей, изъятых у нетрезвых водителей, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции России. Все транспортные средства были конфискованы по решению суда у граждан, повторно управлявших машинами в состоянии опьянения.

С начала года дознаватели полиции в Волгоградской области направили в судебные инстанции 81 уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Данная статья предусматривает ответственность за управление транспортом в пьяном виде лицом, уже подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость за аналогичное нарушение.

По результатам рассмотрения этих дел суды вынесли решения о принудительном изъятии автомобилей в пользу государства. Согласно действующему законодательству, транспортное средство, использованное при совершении данного преступления, подлежит обязательной конфискации.

Из общего числа конфискованных машин 54 единицы были направлены для использования Министерством обороны РФ. Еще 27 автомобилей переданы в ведение территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

