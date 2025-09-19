Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 14:04

Россиянин рассказал, как вырастил тыкву-монстра весом 969 кг

Александр Чусов вырастил гигантскую тыкву весом 969 кг

Фото: NEWS.ru

Житель Подмосковья Александр Чусов смог вырастить тыкву весом 969 кг, используя агротехнический уход, в том числе ежедневный полив в объеме 1 тыс. литров воды, передает корреспондент NEWS.ru. Он стал победителем финала Всероссийского чемпионата по выращиванию гигантского урожая. Мероприятие состоялось в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».

Все — от начала до конца — научная работа. Нельзя сказать, что есть какой-то один секрет, который позволяет добиться результата. Это совокупность всего: все агротехники вместе взятые и само собой семена, — пояснил он.

Свою первую гигантскую тыкву Александр вырастил в 2017 году — овощ весил 432 кг. В прошлом году на конкурс россиянин привез тыкву весом 817 кг. Также Чусов вырастил гигантский репчатый лук весом пять килограммов. По его словам, знакомые ему сказали, что гигантский репчатый лук гораздо слаще и сочнее, чем обычный.

Ранее агроном Михаил Воробьев рассказал, что быстрее всего в домашних условиях вырастает зелень, а главный рекордсмен по скорости — кресс-салат. По его словам, необходимо помнить, что большинству растений требуется много света.

