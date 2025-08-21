Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 12:38

Стало известно, зачем москвич вырастил пятикилограммовый лук

Садовод-любитель Чусов заявил, что гигантский репчатый лук гораздо слаще

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Московский садовод-любитель Александр Чусов вырастил гигантский репчатый лук весом пять килограммов, который он собирается отправить на выставку. По его словам, переданным «Вечерней Москвой», знакомые ему сказали, что гигантский репчатый лук гораздо слаще и сочнее, чем обычный.

Этот лук по возможности мы отправим на выставку. Так что супчик из него вряд ли попробуем. Но можно попробовать сохранить луковицу, чтобы потом собрать с нее семена. А еще мои знакомые сказали, что гигантский репчатый лук гораздо слаще и сочнее, чем обычный, — заявил он.

Ранее агроном Михаил Воробьев предложил способ борьбы с медведками — делать приманки из обожаемого ими навоза. Агроном посоветовал положить удобрение в заранее вырытые ямки, прикрыть фанерками и затем приподнимать их, чтобы ловить насекомых, собирать и уничтожать.

садоводы
агрономы
Москва
овощи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один из мощных ночных прилетов по заводу на Украине попал на видео
В Госдуме рассказали, когда повысят зарплату силовикам
В России захотели повысить зарплаты работникам необычным образом
Пассажир потерял сознание и умер на борту самолета
В ГД возмутились идеей депутата Рады включить ДНР и ЛНР в границы Украины
Лавров задался вопросом о легитимности подписантов соглашений от Украины
Российские бойцы усиливают давление под Константиновкой
Россиянин ограбил ПВЗ, угрожая 17-летней работнице ножом
Мигрант-дачник замаскировал среди арбузов плантацию конопли
Валуев расстроился от безнаказанности провалившей гендерный тест боксерши
Петербургский мошенник получил срок за обман пенсионерки на 5 млн рублей
В Госдуме раскрыли истинные цели операции Израиля в Газе
Экс-чемпионка мира по боксу призвала трансгендера Хелиф вернуть золото ОИ
Удар F-16 под Курском, секретные файлы, «Айдар»: ВСУ атакуют РФ 21 августа
«Вызовет ослабление»: в Европе оценили риски принятия Украины в ЕС
Названы продукты, которые не стоит есть вместе с алкоголем
Россиянку госпитализировали после взрыва на АЗС в Новосибирске
Риелторы не смогли найти жилье клиентке с котом и попали под суд
Женщину похитили из казино, бросили в машину и несколько раз изнасиловали
Школьник снял интим со сверстницей и выложил видео в Сеть
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.