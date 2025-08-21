Стало известно, зачем москвич вырастил пятикилограммовый лук

Московский садовод-любитель Александр Чусов вырастил гигантский репчатый лук весом пять килограммов, который он собирается отправить на выставку. По его словам, переданным «Вечерней Москвой», знакомые ему сказали, что гигантский репчатый лук гораздо слаще и сочнее, чем обычный.

Этот лук по возможности мы отправим на выставку. Так что супчик из него вряд ли попробуем. Но можно попробовать сохранить луковицу, чтобы потом собрать с нее семена. А еще мои знакомые сказали, что гигантский репчатый лук гораздо слаще и сочнее, чем обычный, — заявил он.

Ранее агроном Михаил Воробьев предложил способ борьбы с медведками — делать приманки из обожаемого ими навоза. Агроном посоветовал положить удобрение в заранее вырытые ямки, прикрыть фанерками и затем приподнимать их, чтобы ловить насекомых, собирать и уничтожать.