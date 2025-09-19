Покинувший Украину рэпер рассказал о беспределе в ВСУ Рэпер Kyivstoner: ВСУ не хватает денег, а в ТЦК творится беспредел

Рэпер Kyivstoner (Альберт Васильев), покинувший Украину, раскритиковал систему обеспечения ВСУ и методы работы ТЦК в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Также музыкант заявил о случаях, когда военнослужащие вынуждены самостоятельно приобретать экипировку перед боевыми заданиями.

Есть люди, которые не хотят идти на фронт. А деньги, которые должны предназначаться армии, до армии не доходят. У меня пацаны едут на боевое задание и им нужно самим собрать 9 млн гривен (18 млн рублей), — пояснил артист.

Рэпер также выразил обеспокоенность методами работы ТЦК, отметив, что его друзья на Украине боятся выходить на улицу из-за риска принудительной мобилизации. Как подчеркнул Kyivstoner, критика системы снабжения армии часто воспринимается как «враждебный нарратив», несмотря на реальные проблемы.

Ранее на Украине зафиксировали случай смерти мобилизованного гражданина с хроническим заболеванием. 35-летний Вячеслав Бек, отец троих несовершеннолетних детей, страдавший острой формой сахарного диабета, скончался в учебном центре ВСУ. Мужчина был мобилизован, несмотря на противопоказания по здоровью и наличие малолетних детей.