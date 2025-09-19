Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 14:15

Покинувший Украину рэпер рассказал о беспределе в ВСУ

Рэпер Kyivstoner: ВСУ не хватает денег, а в ТЦК творится беспредел

Рэпер Kyivstoner (Альберт Васильев) Рэпер Kyivstoner (Альберт Васильев) Фото: Aleksandr Gusev/Global Look Press

Рэпер Kyivstoner (Альберт Васильев), покинувший Украину, раскритиковал систему обеспечения ВСУ и методы работы ТЦК в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Также музыкант заявил о случаях, когда военнослужащие вынуждены самостоятельно приобретать экипировку перед боевыми заданиями.

Есть люди, которые не хотят идти на фронт. А деньги, которые должны предназначаться армии, до армии не доходят. У меня пацаны едут на боевое задание и им нужно самим собрать 9 млн гривен (18 млн рублей), — пояснил артист.

Рэпер также выразил обеспокоенность методами работы ТЦК, отметив, что его друзья на Украине боятся выходить на улицу из-за риска принудительной мобилизации. Как подчеркнул Kyivstoner, критика системы снабжения армии часто воспринимается как «враждебный нарратив», несмотря на реальные проблемы.

Ранее на Украине зафиксировали случай смерти мобилизованного гражданина с хроническим заболеванием. 35-летний Вячеслав Бек, отец троих несовершеннолетних детей, страдавший острой формой сахарного диабета, скончался в учебном центре ВСУ. Мужчина был мобилизован, несмотря на противопоказания по здоровью и наличие малолетних детей.

рэперы
ВСУ
ТЦК
Украина
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Политолог раскрыл, при каком условии Зеленский сбежит с Украины
На форуме «Земли России» обсудили эффективность использования земли
«США разочаровали»: политолог о встрече Лаврова и Рубио на полях ГА ООН
Школьники начали шить трусы для бойцов СВО
Губернатор Филимонов объяснил свое эпатажное поведение на публике
В Москве пациентка обматерила хирурга за то, что он нерусский
Отец зарезанного на Burning Man Круглова озвучил причину убийства его сына
Онколог назвал реальные причины развития рака
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.