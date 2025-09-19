Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»

В Багаевском районе Ростовской области сотрудники правоохранительных органов выявили незаконное трудоустройство людей на так называемой «рабовладельческой ферме», пишет «Блокнот-Ростов». Жители попадали туда под предлогом работы, в результате обмана или принуждения.

Один из пострадавших, скрывавшийся в полях, рассказал о своем опыте. Николай (имя изменено) сообщил, что на ферме работники подвергались жестокому обращению. Особенно сильно страдали те, кто пытался сбежать. Он вспомнил случай, когда мужчину избили до полусмерти и кровь текла из его ушей и носа. После этого его забрали в машину, и дальнейшая судьба оставшегося безвестным была неизвестна.

По словам Николая, женщины также становились жертвами насилия, а некоторые просто исчезали, что вызывает подозрения о возможных убийствах. Когда волонтеры и журналисты прибыли на место, они обнаружили 17 испуганных людей во дворе. Внутри помещений царила запущенность: сырость, грязь и холод, голые стены частично закрывали старые ковры, а на полу лежали грязные матрасы.

После обнаружения людей их доставили в полицию для дачи показаний. Однако вскоре к дому подъехал один из владельцев фермы, который попытался опровергнуть обвинения, заявив, что платит своим работникам по 20 тыс. рублей в месяц. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее в Воронежской области обнаружили ферму, где в неволе якобы находились более 100 человек. Волонтеры утверждали, что рабы трудились на полях и плантациях, но не получали за это ни рубля.