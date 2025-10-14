Школьница избила мужчину после знакомства в баре «КарелInform»: в Карелии 15-летняя школьница жестоко избила мужчину

В Петрозаводске 15-летняя девочка жестоко избила мужчину, с которым она познакомилась в одном из баров города, передает Telegram-канал «КарелInform». Теперь несовершеннолетняя стала фигуранткой уголовного дела.

По данным издания, девочка-подросток познакомилась с двумя незнакомцами в баре. Встреча произошла в ночное время, однако причины, по которым школьница оказалась в этом заведении в столь поздний час, остаются неясными.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. Подростка обвиняют по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае ученица девятого класса проявляет агрессию по отношению к сверстникам и младшим школьникам. Педагоги не могут справиться с поведением девочки. Прокуратура и следственные органы начали расследование инцидента.

До этого в Свердловской области группа девятиклассниц избила ногами свою бывшую одноклассницу. Полиция установила личности всех участниц инцидента после того, как видеозапись издевательств над 16-летней учащейся техникума распространилась в местных чатах.