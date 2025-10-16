Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 00:18

Киевская подземка переполнена людьми из-за блэкаута

Второй день подряд в киевском метрополитене наблюдается транспортный коллапс

Киев, Украина

Киевский метрополитен второй день подряд испытывает серьезные перебои в работе, что привело к транспортному коллапсу в столице Украины. Ситуация осложняется аварийными отключениями электроэнергии, вынудившими власти запустить резервные генераторы, пишет украинское издание «Фокус».

Публикации СМИ свидетельствуют о критической ситуации в городской транспортной системе. В течение двух дней в Киевской и нескольких других областях Украины были введены экстренные ограничения подачи электроэнергии. По официальной версии Киевской городской администрации, причиной перебоев стала авария на одном из энергообъектов города.

Началом транспортного кризиса послужил частичный блэкаут, произошедший 14 октября в центральных районах Киева. Отключение света затронуло ключевые станции метрополитена, включая «Крещатик» и «Арсенальную», где было зафиксировано отсутствие освещения и затрудненное движение поездов.

Ранее стало известно, что в Полтавской и Кировоградской областях Украины также были введены аварийные отключения электроэнергии. Уточнялось, что ввести аварийные графики распорядилась компания «Укрэнерго».

