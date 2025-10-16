Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 00:23

Эрдоган анонсировал запуск атомной станции

Эрдоган сообщил о скором начале работы АЭС «Аккую»

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Diego RadamÃƒÂ�S/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ближайшее время атомная электростанция «Аккую» начнет выработку электроэнергии, заявил в обращении к нации и правительству после заседания кабинета министров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара уже ведет переговоры по проектам строительства новых АЭС.

Мы очень скоро начнем производить электричество на АЭС «Аккую». Но, помимо «Аккую», у нас есть и другие проекты в этой сфере. Мы продолжим инвестировать в ядерную энергетику, подчеркнул турецкий президент.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров президент Турции сообщил российскому коллеге Владимиру Путину об успешном тестировании клирингового механизма для расчетов за газ и финансирования АЭС «Аккую». По его словам, стороны продолжают технические переговоры по вопросу разработок «альтернативных решений», которые не навредят интеграции финучреждений обеих стран с международными рынками.

До этого стало известно, что процесс переговоров о продаже 49% доли в проекте атомной электростанции «Аккую» продолжается с иностранными компаниями, включая турецкие. Возможность реализации указана в межправительственном соглашении, подписанном в 2010 году.

Турция
Реджеп Эрдоган
АЭС
аккую
