15 октября 2025 в 09:45

Дети отвели пятилетнюю девочку в поле и избили до потери сознания

В США дети избили пятилетнюю девочку до потери сознания

Фото: Stephen Zenner/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Кливленде, штат Огайо, группа малолетних детей напала на пятилетнюю девочку и избила ее до потери сознания, сообщает Daily Mail со ссылкой на местные власти и мать ребенка. Пострадавшая получила серьезные травмы головы и психологический шок.

По данным издания, трагический инцидент произошел, когда группа детей отвела девочку на удаленное поле. Мать пострадавшей рассказала, что нападавшие пытались засунуть ей в горло палки.

Они взяли А'Мари за руку и отвели ее к полю, которое находилось далеко от дома. На этом поле они избивали мою дочь до тех пор, пока она не потеряла сознание, — сказала женщина.

Полиция Кливленда подтвердила факт нападения, уточнив, что всем участникам инцидента нет и 10 лет. В ведомстве не стали раскрывать детали расследования, ссылаясь на возраст детей и чувствительный характер дела.

Ранее в Свердловской области группа девятиклассниц избила ногами свою бывшую одноклассницу. Полиция установила личности всех участниц инцидента после того, как видеозапись издевательств над 16-летней учащейся техникума распространилась в местных чатах.

