Дети отвели пятилетнюю девочку в поле и избили до потери сознания

В Кливленде, штат Огайо, группа малолетних детей напала на пятилетнюю девочку и избила ее до потери сознания, сообщает Daily Mail со ссылкой на местные власти и мать ребенка. Пострадавшая получила серьезные травмы головы и психологический шок.

По данным издания, трагический инцидент произошел, когда группа детей отвела девочку на удаленное поле. Мать пострадавшей рассказала, что нападавшие пытались засунуть ей в горло палки.

Они взяли А'Мари за руку и отвели ее к полю, которое находилось далеко от дома. На этом поле они избивали мою дочь до тех пор, пока она не потеряла сознание, — сказала женщина.

Полиция Кливленда подтвердила факт нападения, уточнив, что всем участникам инцидента нет и 10 лет. В ведомстве не стали раскрывать детали расследования, ссылаясь на возраст детей и чувствительный характер дела.

