Врач назвал один важный признак, указывающий на рост тромба

Одышка является одним из ключевых симптомов критического роста тромба, требующего немедленной медицинской помощи, написал в своем блоге на платформе «Дзен» петербургский кардиолог Константин Крулев. Специалист пояснил, что внезапная одышка может указывать на развитие тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) — опасного состояния, которое часто маскируется под обычные недомогания: обморок, бронхит или последствия травмы.

По словам врача, ТЭЛА часто возникает при миграции тромба из вен нижних конечностей в легочную артерию. В такой ситуации счет идет на дни, а иногда и часы, пояснил он. Важным предупредительным сигналом является отек ноги, сопровождающийся болью — в этот период любые лишние движения противопоказаны.

Кардиолог привел пример из практики: 38-летний пациент две недели связывал ухудшение состояния с якобы подвернутой во время игры в волейбол ногой. Все это время он балансировал между жизнью и смертью, пока его не доставили в реанимацию. Специалист подчеркнул, что от тромбоэмболии не застрахованы даже молодые люди, ведущие здоровый образ жизни.

