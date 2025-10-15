Офтальмолог раскрыла, из-за чего возникает компьютерный зрительный синдром

Редкое моргание во время работы приводит к компьютерному зрительному синдрому, заявила офтальмолог Екатерина Касаткина. По ее словам, переданным «Вечерней Москвой», чтобы избежать проблемы, каждые 20 минут нужно переводить взгляд на 20 секунд на объект в шести метрах.

Касаткина сообщила, что, когда человек сосредоточенно работает, мозг стремится уловить каждую деталь. При этом даже мгновенное моргание кажется потерей времени. Из-за этого нарушается естественный процесс увлажнения глаза. Это приводит не только к усталости, покраснению и раздражению к концу дня, но и повышает риск развития синдрома сухого глаза.

Наиболее уязвимы к этому женщины в период гормональных изменений, а также люди, носящие контактные линзы. Специалист порекомендовала вести здоровый образ жизни, использовать увлажняющие капли и контролировать освещение на рабочем месте, чтобы не испытывать дискомфорта при работе за компьютером.

Ранее офтальмолог Гунва Аль-Терк заявила, что при эмоциональном истощении некоторые люди теряют способность плакать из-за защитного механизма мозга, направленного на сохранение оставшихся сил. Специалист добавила, что при хроническом стрессе и депрессивных состояниях часть пациентов также не может выплакаться.