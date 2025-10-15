Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 12:15

Офтальмолог раскрыла, из-за чего возникает компьютерный зрительный синдром

Врач Касаткина: редкое моргание приводит к компьютерному зрительному синдрому

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Редкое моргание во время работы приводит к компьютерному зрительному синдрому, заявила офтальмолог Екатерина Касаткина. По ее словам, переданным «Вечерней Москвой», чтобы избежать проблемы, каждые 20 минут нужно переводить взгляд на 20 секунд на объект в шести метрах.

Касаткина сообщила, что, когда человек сосредоточенно работает, мозг стремится уловить каждую деталь. При этом даже мгновенное моргание кажется потерей времени. Из-за этого нарушается естественный процесс увлажнения глаза. Это приводит не только к усталости, покраснению и раздражению к концу дня, но и повышает риск развития синдрома сухого глаза.

Наиболее уязвимы к этому женщины в период гормональных изменений, а также люди, носящие контактные линзы. Специалист порекомендовала вести здоровый образ жизни, использовать увлажняющие капли и контролировать освещение на рабочем месте, чтобы не испытывать дискомфорта при работе за компьютером.

Ранее офтальмолог Гунва Аль-Терк заявила, что при эмоциональном истощении некоторые люди теряют способность плакать из-за защитного механизма мозга, направленного на сохранение оставшихся сил. Специалист добавила, что при хроническом стрессе и депрессивных состояниях часть пациентов также не может выплакаться.

Читайте также
9 октября — Всемирный день зрения: история, традиции, забота о здоровье
Семья и жизнь
9 октября — Всемирный день зрения: история, традиции, забота о здоровье
Россиянам раскрыли опасные последствия постепенного снижения зрения и слуха
Общество
Россиянам раскрыли опасные последствия постепенного снижения зрения и слуха
Секрет ясного взгляда: способ снять усталость глаз за 2 минуты, о котором молчат
Здоровье/красота
Секрет ясного взгляда: способ снять усталость глаз за 2 минуты, о котором молчат
Офтальмолог ответила, могут ли линзы полностью вытеснить очки
Здоровье/красота
Офтальмолог ответила, могут ли линзы полностью вытеснить очки
Врач назвал один важный признак, указывающий на рост тромба
Здоровье/красота
Врач назвал один важный признак, указывающий на рост тромба
зрение
глаза
офтальмологи
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не вовремя вброшенная»: депутат об идее сократить отпуска и праздники в РФ
Погода в Москве в четверг, 16 октября: ждать ли резкое похолодание и снег
В Ленобласти дети разрезали одежду шестилетнему ребенку
Военкор оценил важность освобождения Новопавловки и Алексеевки
Сикорский раскрыл, на сколько лет Украина готова растянуть кризис
МИД России дал совет россиянам, желающим посетить Мадагаскар
Шесть священнослужителей были арестованы
Суд заочно арестовал Кара-Мурзу по делу о фейках о ВС России
Россиянам раскрыли, когда родители обязаны прийти на собрание в школу
«Крепкая команда»: ветеран ЦСКА сравнил сборные Ирана и Боливии
Зеленский утвердил создание Одесской военной администрации
Где припарковаться в Казани: карта платных и бесплатных парковок
Стало известно, как российские алмазы обходят санкции G7
«Это перебор»: политолог высказался о скандале с главой Самарской области
Юрист ответил, действительно ли за неубранную мочу собак могут оштрафовать
Генсек ОПЕК рассказал, почему мир не может отказаться от нефти и газа
Российская армия разнесла используемые ВСУ объекты инфраструктуры
Педофил под диваном: как полиция ловила насильника Шаню на Урале
За сутки российские средства ПВО сбили 142 дрона ВСУ
Россиянам рассказали, какое питание ускорит выздоровление при ОРВИ
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.