Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 12:13

Европейский жулик нашел необычный способ заработать более €1 млн

Oddity Central: житель Италии полвека симулировал слепоту для получения пособий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Италии разоблачили гражданина, который более 50 лет притворялся слепым для получения государственных пособий, сообщает Oddity Central. Следствие установило, что 70-летний житель Виченцы незаконно получил свыше €1 млн (92,6 млн рублей), симулируя полную потерю зрения.

Поводом для начала расследования послужили плановые проверки финансовой полиции. Правоохранители на протяжении двух месяцев проводили видеонаблюдение за подозреваемым, собирая неопровержимые улики его обмана. Они заметили, что мужчина уверенно ориентировался в городском пространстве, использовал садовый инвентарь, выбирал товары в магазинах и рассчитывался на кассах без какой-либо помощи.

На основании собранных материалов прокуратура Виченцы обвинила мужчину в мошенничестве в особо крупном размере. Все соцвыплаты, которые он получал по инвалидности, были немедленно прекращены. Полученные им средства теперь подлежат обязательному возврату в госбюджет.

Ранее сообщалось, что в американском городе Перрисберг правоохранительными органами задержан 24-летний Энтони Эммануэль Лабрадор-Сьерра, мигрант из Венесуэлы, который на протяжении 14 месяцев успешно выдавал себя за несовершеннолетнего и ходил в школу. Мужчина приехал в США в 2019 году по туристической визе, а когда она закончилась, придумал легенду о подростке-беженце и остался в стране.

Италия
пособия
мошенничество
слепота
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шесть священнослужителей были арестованы
Суд заочно арестовал Кара-Мурзу по делу о фейках о ВС России
Россиянам раскрыли, когда родители обязаны прийти на собрание в школу
«Крепкая команда»: ветеран ЦСКА сравнил сборные Ирана и Боливии
Зеленский утвердил создание Одесской военной администрации
Где припарковаться в Казани: карта платных и бесплатных парковок
Стало известно, как российские алмазы обходят санкции G7
«Это перебор»: политолог высказался о скандале с главой Самарской области
Юрист ответил, действительно ли за неубранную мочу собак могут оштрафовать
Генсек ОПЕК рассказал, почему мир не может отказаться от нефти и газа
Российская армия разнесла используемые ВСУ объекты инфраструктуры
Педофил под диваном: как полиция ловила насильника Шаню на Урале
За сутки российские средства ПВО сбили 142 дрона ВСУ
Россиянам рассказали, какое питание ускорит выздоровление при ОРВИ
Стало известно количество жертв после взрыва на танкере в Индонезии
Телеведущая Моррис рассказала о «невыносимых» последствиях болезни
«Стратегия примитивна»: Медведчук о причине поездки Зеленского в Вашингтон
«Захотели играть в настоящий футбол»: ветеран ЦСКА о матче Россия — Боливия
Российская армия освободила два села на Украине и в ДНР
Офтальмолог раскрыла, из-за чего возникает компьютерный зрительный синдром
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.