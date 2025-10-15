Европейский жулик нашел необычный способ заработать более €1 млн

В Италии разоблачили гражданина, который более 50 лет притворялся слепым для получения государственных пособий, сообщает Oddity Central. Следствие установило, что 70-летний житель Виченцы незаконно получил свыше €1 млн (92,6 млн рублей), симулируя полную потерю зрения.

Поводом для начала расследования послужили плановые проверки финансовой полиции. Правоохранители на протяжении двух месяцев проводили видеонаблюдение за подозреваемым, собирая неопровержимые улики его обмана. Они заметили, что мужчина уверенно ориентировался в городском пространстве, использовал садовый инвентарь, выбирал товары в магазинах и рассчитывался на кассах без какой-либо помощи.

На основании собранных материалов прокуратура Виченцы обвинила мужчину в мошенничестве в особо крупном размере. Все соцвыплаты, которые он получал по инвалидности, были немедленно прекращены. Полученные им средства теперь подлежат обязательному возврату в госбюджет.

Ранее сообщалось, что в американском городе Перрисберг правоохранительными органами задержан 24-летний Энтони Эммануэль Лабрадор-Сьерра, мигрант из Венесуэлы, который на протяжении 14 месяцев успешно выдавал себя за несовершеннолетнего и ходил в школу. Мужчина приехал в США в 2019 году по туристической визе, а когда она закончилась, придумал легенду о подростке-беженце и остался в стране.