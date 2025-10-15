Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 12:12

Мать до смерти затрясла младенца и пошла под суд

The Sun: суд признал виновной британку в смертельном укачивании младенца

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Жительницу Великобритании Назли Мертоку признали виновной в убийстве собственной дочери, сообщает The Sun. Суд установил, что женщина так сильно укачивала трехмесячного ребенка, что это привело к смерти. Она также лгала медикам, пытаясь скрыть преступление. Экспертиза показала, что младенец умер от черепно-мозговой травмы.

Мертока совершила ужасное преступление против собственного ребенка. В довершение всего она наговорила экстренным службам всякого, чтобы снять с себя ответственность, — говорится в сообщении.

Ранее врачей роддома Новокузнецка обвинили в гибели недоношенного ребенка. По заявлению родственников роженицы, медицинский персонал допускал хамское поведение и профессиональные нарушения. Сестра пациентки утверждает, что в результате действий медиков младенцу «оторвали руку».

Кроме того, житель Новосибирской области, которого вместе с супругой судили за истязания и убийство девятилетней девочки в селе Каменка, умер в тюремной больнице. Отмечается, что факт его смерти может послужить основанием для прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим обстоятельствам.

