Мать до смерти затрясла младенца и пошла под суд The Sun: суд признал виновной британку в смертельном укачивании младенца

Жительницу Великобритании Назли Мертоку признали виновной в убийстве собственной дочери, сообщает The Sun. Суд установил, что женщина так сильно укачивала трехмесячного ребенка, что это привело к смерти. Она также лгала медикам, пытаясь скрыть преступление. Экспертиза показала, что младенец умер от черепно-мозговой травмы.

Мертока совершила ужасное преступление против собственного ребенка. В довершение всего она наговорила экстренным службам всякого, чтобы снять с себя ответственность, — говорится в сообщении.

