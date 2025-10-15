Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 12:09

Адвокат заступился за Хазанова после нападения на журналиста

Адвокат Багатурия: журналист мог специально спровоцировать Хазанова на агрессию

Геннадий Хазанов Геннадий Хазанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Инцидент с народным артистом РСФСР Геннадием Хазановым мог быть спровоцирован действиями журналиста, выразил мнение в беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, представленная общественности видеозапись с потасовкой не отражает полного контекста произошедшего, а действия репортера могли носить преднамеренный характер с целью вызвать агрессивную реакцию.

Никаких правовых последствий для [Хазанова] я тут не вижу. Предысторию ситуации нам не показывают, а то, что мы видим очень похоже на провокацию. Хазанова могли оскорбить, а потом, прикрываясь журналистской деятельностью, начать задавать заготовленные вопросы, чтобы выдать ситуацию за его агрессию. Как говорил театральный режиссер Константин Станиславский: «Не верю», — высказался Багатурия.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Хазанов мог наброситься на корреспондента, когда тот задал вопрос о проданных квартирах. По информации канала, инцидент мог произойти у подъезда дома на Арбате.

До этого Хазанов отказался комментировать новость о том, что он продает свою недвижимость в России. Артист ответил, что не считает нужным высказываться по этому поводу.

