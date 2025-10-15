Защита русского языка, ненависть к Зеленскому: как живет доктор Комаровский

Один из самых популярных детских врачей на постсоветском пространстве Евгений Комаровский 15 октября отмечает 65 лет. Его советы и книги продолжают выступать важными помощниками миллионов родителей. Где живет сегодня доктор Комаровский, чем увлекается, за что критикует украинское руководство — в материале NEWS.ru.

Чем известен Евгений Комаровский

Евгений Комаровский родился 15 октября 1960 года в русскоязычном городе Харькове. Его родители — инженеры, работали на турбинном заводе. Отец имел украинские корни, а мать — еврейские.

Окончив школу, Комаровский поступил в медицинский вуз, однако еще задолго до получения диплома устроился в НИИ общей и неотложной хирургии медбратом.

В 1983 году Комаровский окончил педиатрический факультет Харьковского мединститута и устроился в областную детскую инфекционную клиническую больницу. Сначала трудился врачом отделения реанимации, а в начале 90-х возглавил инфекционное отделение. Позднее трудоустроился в частный медицинский центр, в 2000-х открыл собственную клинику.

Евгений Комаровский снискал славу врача-просветителя. В 2000 году был опубликован его ключевой литературный шедевр под названием «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников». В дальнейшем книга была переиздана в России и на Украине более 15 раз.

В общей сложности в литературном портфолио доктора более десяти работ. Речь идет о книгах «Одноразовые подгузники», «ОРЗ: руководство для здравомыслящих родителей», «Дневник», «Книга от кашля», «Книга от насморка», «36 и 6 вопросов о температуре», «Справочник здравомыслящих родителей» и «Неотложная помощь».

Когда Комаровский стал знаменит

Особенно популярен стал доктор после того, как завел свой собственный YouTube-канал в 2008 году, тогда это не было еще так популярно. Сегодня у доктора миллионы подписчиков. К слову, педиатр уделяет особое внимание социальным сетям: он ведет странички почти на всех популярных площадках, включая Telegram.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С марта 2010 года педиатр стал ведущим телепередачи «Школа доктора Комаровского» на украинском телеканале «Интер». Программа Комаровского также транслировалась на российском ТВ, в частности, на телеканалах «Семерка („7ТВ“)», «ТВ-3», «Пятница!» и «Мама».

«Мы пригласили Комаровского на кастинг. Но еще на этапе переговоров он дал нам понять, что его не устраивает быть одним из четырёх ведущих. Он сразу сказал „до свидания“, чем поразил нас в самое сердце эдакой дерзостью», — вспоминала директор по производству телеканала «Интер» Алла Липовецкая.

В конечном итоге телепроект превратился в персональное шоу Комаровского. Для каждого выпуска выбиралась тема, при этом на «прием» с детьми приходили известные личности, например Вера Брежнева. Был там и Владимир Зеленский, в то время еще актер.

«В своей передаче я не буду говорить, какие лекарства и в каких дозах нужно принимать детям. Я хочу, чтобы все поняли, что возможности мамы и папы в десятки раз больше, чем возможности педиатра. Только они должны знать, что нужно делать, а не думать, что их кто-то чему-то научит», — рассказывал Комаровский в одном из интервью.

Практически сразу выпуски шоу с участием доктора возглавили утренние рейтинги. Вскоре на Украине Комаровского признали лучшим телеведущим. В 2021 году у врача появился новый проект «Спроси у Комаровского» — он был запущен на одном из украинских телеканалов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему советы Комаровского родителям становятся мемами

Многие советы доктора Комаровского, касающиеся лечения детей, обрели популярность, причем некоторые стали в Сети настоящими мемами. Например, одна из популярных реплик доктора звучит так: «Если в семье есть часто болеющий ребенок, заведите собаку. С одним ребенком гулять забывают, а с собакой гуляют два раза в день».

Несмотря на то, что Комаровский является одним из последовательных сторонников грудного вскармливания, женщин он учил, как сделать так, чтобы ребенок мирно спал, «а к груди вы мужа прикладывали». К слову, знаменитый педиатр зачастую подкупает родителей своей прямолинейностью и откровенностью. Он регулярно поднимает деликатные темы, например, о возможности сексуальной жизни во время беременности: «Беременность, в конце концов, длится всего девять месяцев. Пусть вас утешит: муж слонихи — слон — должен терпеть аж 22 месяца!»

Еще одна из самых «мемных» цитат известного доктора: «Сто процентов взрослого населения знают, как делать детей, но 99,9 процента не знают при этом, что потом делать с детьми».

Кроме того, Комаровский довольно часто выступает против стереотипов и старых медицинских практик.

«Разукрашивание ребенка зеленкой при ветрянке является личным делом его родителей, определяется их любовью к живописи и не имеет никакого отношения к лечению», — пояснял доктор в одной из книг.

«Главное в прикорме — не торопиться, не суетиться и не слушать бабушку, которая говорит, что в два месяца нужен желток», — смеялся специалист.

Также Комаровский последовательно критикует практику лечения респираторных заболеваний, принятую в постсоветских странах: «Как только начинается кашель, что у нас делают? Не идут гулять, не открывают форточку, не пьют, не включают увлажнитель воздуха, а дают лекарство. В некоторых странах Европы назначение отхаркивающих средств детям до двух лет рассматривается как преступление».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Также Комаровский объяснял, что счастливый ребенок — это прежде всего ребенок здоровый и только потом уже умеющий читать и играть на скрипке: «Счастливый ребенок — это ребенок, у которого есть и мама, и папа, которые находят время не только для того, чтобы этого ребенка любить, но и для того, чтобы любить друг друга».

По мнению педиатра, нормальный ребенок должен быть «худым и активным». «Если малыш, который еще час назад играл и бегал, вдруг потерял ко всему интерес и выглядит апатичным — это повод обратиться к врачу и выяснить, что с ним случилось», — рекомендовал Комаровский.

По его словам, именно так могут начинаться острая инфекционная болезнь, обезвоживание или перегрев в жару.

Также Комаровский заявлял, что «хороший детсад — тот, в который просят принести плащик и сапожки, чтобы гулять на улице, когда моросит дождь». Высказывался доктор и о школьной системе: «В нашу школу лучше идти в 10 лет, а заканчивать в 11. Плохо, что в школе не дают ребенку двигаться».

Что Комаровский заявлял о России, об Украине и СВО

В феврале 2022 года Комаровский заявлял, что украинцы часто ассоциируют Россию как государство с русским языком, из-за чего конфликт между странами ошибочно переносится и на языковой вопрос. При этом в эфире программы «Вы держитесь» на RTVI он подчеркнул, что «в ближайшей перспективе лишить Украину русскоговорящих людей не получится», и добавил, что украинская молодежь говорит на русском языке.

Говоря о конфликте в Донбассе, начавшемся в 2014 году, Комаровский предположил, что его можно было бы решить за полгода. Рассуждая о президенте РФ Владимире Путине, он заявлял, что у российского лидера есть огромные возможности и «огромный талант управленца».

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В одном из интервью Комаровский довольно критично высказался в адрес главы Украины Владимира Зеленского. По словам врача, он любит политика, когда не видит в нем президента. Для решения военного конфликта Комаровский предложил потерять территорию и сохранить жизни украинцев. Врач подчеркивал, что лично для него важнее жизнь.

Среди претензий к главе Украины Комаровский назвал целенаправленное обострение языкового вопроса и переписывание истории. Так, врач заявил, что результаты работы президента вызывают у него «огромную грусть». Комаровский также признавался, что Зеленский воспользовался им на президентских выборах 2019 года.

«Я надеялся, что человек, с которым у меня были дружеские отношения, станет исключением. Но он исключением не стал. Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации», — поделился Комаровский.

Доктор добавил, что ему предлагали стать советником президента, но команде Зеленского нужен был не его опыт, а лишь его узнаваемость. На вопрос, собирается ли Комаровский во власть, последний ответил отрицательно, заявив что ему не хочется быть политиком в текущих условиях.

Комаровский также заявлял, что Украину убивают ее же граждане, испытывающие ненависть друг к другу:

«Можно сколько угодно рассказывать про внешних врагов, но то, с каким упоением украинцы бьют друг другу морды, выясняют отношения и ненавидят друг друга… Да нам никакой внешний враг не нужен! Мы сами с удовольствием друг друга поубиваем».

Евгений Комаровский Фото: Социальные сети

Недавно Комаровский выступил с требованием публично наказывать за разжигание розни в отношении русскоязычных граждан на Украине. Также врач выразил обеспокоенность прогрессирующей деградацией украинского общества.

Где сейчас Евгений Комаровский

В апреле 2022 года Telegram-канал Mash сообщал, что Комаровскому закрыли въезд в Россию. По данным журналистов, врачу запретили пересекать границу «в целях обеспечения обороноспособности, безопасности государства, общественного порядка либо для защиты здоровья населения». Отмечается, что мера в отношении Комаровского была принята из-за его антироссийских постов в социальных сетях. Впрочем, в последнее время Комаровский, похоже, смягчил собственную риторику.

Позднее, в 2023 году, СМИ писали, что педиатр живет на два города: в родном Харькове и Киеве. Доктор обитает в своем доме с большим садом, в котором есть два вековых дуба. Сам Комаровский рассказывал, что возле дома нет огорода, зато имеются «мангал, беседка, сауна, теннисный стол, баскетбольное кольцо, гуляют кот и собака».

Что известно о личной жизни Евгения Комаровского

Еще во время учебы в медицинском институте Евгений Комаровский женился на однокурснице Екатерине, которая в дальнейшем стала детским врачом-окулистом. В браке родились двое сыновей: в 1982-м — Дмитрий, в 1988-м — Андрей.

Сегодня супруга Комаровского на заслуженном отдыхе. Женщина избегает публичности, ее фотографии сложно найти в Сети. Зато в социальных сетях доктора можно регулярно видеть трогательные кадры с любимыми внуками. На сегодняшний день у Евгения Олеговича их трое — два внука и внучка. О сыновьях доктора мало что известно. Оба официально женаты, воспитывают детей.

В числе хобби Комаровского — рыбалка, это увлечение сам врач называет «патологией», поскольку может уехать на нее с друзьями в любое время года и на любой срок. Также Комаровский увлекается литературой, музыкой, путешествиями, фото- и видеосъемкой. Некоторые свои фотоработы выкладывает в соцсетях.

