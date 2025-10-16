От учителя до богатейшей бизнесвумен: как Ким создала империю Wildberries

16 октября исполняется 50 лет основательнице компании Wildberries Татьяне Ким (Бакальчук). Глава маркетплейса стала олицетворением успеха и показала, что женщины в бизнесе могут достичь больших высот. О том, как появилась и развивалась Wildberries, сколько денег заработала Ким, что известно о ее разводе с Владиславом Бакальчуком, — в материале NEWS.ru.

Кем работала Татьяна Ким до Wildberries

Ким родилась в 1975 году в небольшом подмосковном поселке Газопровод (ныне — район Коммунарка Новой Москвы). Ее мать работала учительницей, а отец — инженером. Оба — корейцы по происхождению. Кроме Татьяны, в семье было еще двое детей — младшие брат и сестра.

В 1997 году будущая создательница Wildberries окончила педагогический институт в подмосковной Коломне. Она получила диплом преподавателя английского и немецкого языков и устроилась на работу в школу. В свободное время Ким подрабатывала репетитором.

Как была создана компания Wildberries

В начале 2000-х Ким познакомилась с Владиславом Бакальчуком, радиофизиком по образованию. Через полтора месяца он стал ее супругом, а позднее — партнером по бизнесу. Ким сменила фамилию на Бакальчук.

Вскоре у пары родилась дочь, и Ким начала искать новые возможности для заработка. В тот момент она решила заняться торговлей через интернет. Так и появилась компания Wildberries, гендиректором которой стала Ким.

Масштаб бизнеса на первых порах был достаточно скромным. Супруги принимали заказы, налаживали отношения с поставщиками и организовывали доставку. Они использовали в качестве склада съемную квартиру, где проживали. Впоследствии Ким рассказывала, что первое время ей приходилось работать допоздна, обрабатывая заказы и упаковывая товары. Супруг взял на себя техническую часть — созданием интернет-сайта и разработкой системы учета заказов занималась небольшая фирма, принадлежавшая ему.

Татьяна Ким Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Чтобы найти первых клиентов, Ким публиковала объявления на интернет-форумах и в социальных сетях. Сначала компания продавала одежду и обувь без предоплаты, с очень низкой наценкой — 10%. При этом конкуренты, как правило, накручивали 20–30%. Супруги выбрали эту экономическую модель. чтобы как можно скорее привлечь покупателей.

Первой сотрудницей Wildberries стала младшая сестра Ким. Затем к команде присоединились друзья и родственники. В частности, за работу взялся отец предпринимательницы, который к тому времени находился на пенсии. Бухгалтерию компании вела тетя Ким.

Как супруги Бакальчук развивали бизнес в Wildberries

Слово wildberries переводится с английского как «дикие ягоды». Ким заявляла, что в названии компании нет скрытого смысла. Она хотела, чтобы женщинам было проще обновлять гардероб, делая его более ярким. Перебирая многочисленные иностранные слова, владелица бизнеса выбрала наиболее эффектное. Остановившись на wildberries, она добавила к названию фирменный фиолетовый оттенок и шрифт.

Изначально Wildberries работал только с курьерами. Они доставляли заказы и ждали, пока покупатель примерит одежду и обувь. Однако это было не очень удобно, особенно в том случае, если доставка осуществлялась на работу клиента, а не домой.

В Wildberries придумали революционное ноу-хау — открыли пункты выдачи заказов (ПВЗ) с примерочными. Ким разработала систему, позволяющую клиентам заказывать несколько вещей, примерять их и возвращать те, которые не подошли. Эта услуга пришлась по душе львиной доле покупателей.

Грузовики Wildberries на территории логистического центра Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Впоследствии компания начала привлекать на свою платформу других продавцов. За небольшую комиссию партнеры получили доступ к обширной аудитории покупателей. Wildberries превратился из обычного интернет-магазина в полноценный маркетплейс. На нем можно было купить не только одежду и обувь, но и продукты питания, бытовую химию, технику, косметику, игрушки, автомобильную резину и многое другое.

Wildberries удалось наладить сотрудничество с зарубежными поставщиками. С 2006 года компания начала активно заключать прямые контракты с брендами, в числе которых были Adidas, Tom Farr, s.Oliver, а также Tom Tailor.

Сначала супруги Бакальчук считали, что невозможно продавать одежду вместе, например, с электроникой. Однако этот подход был пересмотрен. Предпринимательница отмечала, что если бы компания начала расширять ассортимент за счет новых категорий раньше, то удалось бы быстрее нарастить трафик и клиентскую базу.

Татьяна Ким осматривает образцы готовой продукции одной из компаний Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

В 2021 году Ким стала полноправной собственницей банка «Стандарт-кредит», который позднее был переименован в «Вайлдберриз банк». Этот шаг позволил запустить работу собственной платежной системы и выпуск банковских карт для пользователей маркетплейса.

Еще одним важным решением руководства Wildberries стало развитие франчайзинговой сети. В компании сэкономили средства на открытии новых ПВЗ и значительно расширили географию торговли.

«Твоя идея может быть оригинальной или не очень, большой или совсем маленькой, но, если ты чувствуешь, что она тебя зажигает, заставляет сердце биться сильнее, значит, это твое. Бери и делай», — говорила Татьяна Ким.

Что произошло с Wildberries в 2024 году

В июне 2024 года Wildberries и крупнейший национальный оператор наружной рекламы Russ объявили о слиянии бизнеса и многообещающих дальнейших планах. В сентябре 2025-го «Коммерсант» сообщил, что Wildberries & Russ может стать новым владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош».

Ким отмечала, что осознала необходимость перестройки компании еще в ноябре 2023-го.

«Я 20 лет управляю этой компанией и чувствую ее буквально на кончиках пальцев. И тогда, в ноябре, я уже понимала, что нашей компании требуется серьезная перестройка структуры», — сказала она.

Бакальчук заявил в социальных сетях, что маркетплейс якобы перешел под контроль других владельцев, что, по его мнению, является рейдерским захватом. Он обвинил супругу в сговоре с непонятной компанией. Между тем Ким опровергла информацию о рейдерском захвате.

В сентябре прошлого года группа из 30 человек попыталась войти в здание бизнес-центра «Романов двор», где располагался офис Wildberries. В ходе конфликта была открыта стрельба. В результате погибли два охранника бизнес-центра, в том числе мастер спорта России по борьбе Ислам-Бек Эльмурзиев. Пять человек были ранены, включая двух сотрудников полиции и бойца ММА Абубакара Местоева. 30 участников конфликта были задержаны силовиками.

Бакальчук назвал произошедшее масштабной провокацией и сказал, что пришел на переговоры. Однако пресс-служба Wildberries заявляла, что он пытался незаконно проникнуть в здание. Представители компании также сообщили об инциденте у второго офиса Wildberries в бизнес-центре «Искра-парк» в районе станции метро «Динамо». Там группа из 30 человек также попыталась войти в здание и требовала встречи с финансовыми сотрудниками фирмы. Однако полиции и службе безопасности удалось выдворить с территории людей в масках и защитной форме.

«Когда случается кризис, я делюсь внутри на две части. Одна половинка, причем даже вслух, кричит от ужаса, а вторая сидит и думает, анализирует предыдущий опыт и ищет решение», — заявила Ким.

Сотрудники логистического комплекса Wildberries во время приемки и выдачи товара Фото: Ilya Moskovets/Global Look Press

Что известно о разводе Бакальчуков

В феврале 2025-го Бакальчук и Ким развелись. Процесс проходил в Савеловском суде Москвы.

Бакальчук отметил, что союз с бывшей супругой длился 22 года. Он назвал развод грустным моментом. Однако, по его мнению, такой финал был неизбежен. Ким подтвердила информацию о разрыве отношений.

По решению суда дети остались с матерью, а Бакальчука обязали выплачивать алименты. Предприниматель оставил за собой право видеться с детьми, которых у пары семеро.

Незадолго до развода Ким рассказала, что после разрыва отношений сбросила оковы и ощутила себя свободной.

«Они мне говорят (родственники, друзья. — NEWS.ru): помнишь, как ты бежала с маленькими детьми за машиной, потому что муж поехал, и ты бежала за ним по дороге? Помнишь, как разбивались вещи, выкидывались? Сейчас не хочу даже про это говорить», — утверждала Ким.

Она добавила, что залог крепких отношений в семье кроется в равноправии. Супруги должны учиться уважать друг друга, подчеркнула бизнесвумен.

Ким начала защищать свои права, что, по ее мнению, в конечном итоге привело к разводу: «Я, как говорится, на своей шкуре поняла эту фразу, которую говорят бортпроводники в самолете, что кислородную маску надеть надо сперва на себя. Иначе ты никому не сможешь помочь».

Согласно решению суда о разделе имущества, Бакальчук должен вернуть Ким 217 млн рублей. При этом бизнесвумен сохранила полный контроль над компаниями «Вайлдберриз» и «Вайлдберриз банк», а также над средствами на персональных счетах.

В свою очередь Бакальчук получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в подмосковном Зарайске, принадлежащие ему компании «Подольск логистика» и «ВБ девелопмент». Кроме того, суд разрешил ему сохранить средства на его персональных счетах.

Владислав Бакальчук Фото: Социальные сети

Между тем юрист Александр Хаминский, комментируя решение суда, отметил, что оно выглядит подозрительным. По его словам, согласно Семейному кодексу РФ, совместное имущество экс-супругов может быть разделено двумя разными способами. В первом случае все зависит от брачного договора. Если его нет, то закон закрепляет за каждым из супругов половину нажитого в браке имущества.

По словам предпринимательницы, ей ничего не нужно от Бакальчука. Ким подчеркнула, что не оставит бывшего мужа без средств к существованию из любви и уважения к общим детям. Она добавила, что никогда не препятствует их общению и считает важным, чтобы у сыновей и дочерей сохранилось верное представление об отце.

В сентябре 2024 года Бакальчук сменила фамилию на девичью.

Какое состояние сколотила глава Wildberries Татьяна Ким

В сентябре 2025, года стало известно, что Wildberries (Объединенная компания Wildberries & RussРВБ) может приобрести бьюти-ретейлер «Рив Гош». Стороны объявили о стратегическом партнерстве, договорившись о передаче прав на бизнес стоимостью 5–6 млрд рублей. По оценкам экспертов, благодаря этой сделке Wildberries займет устойчивое положение на рынке премиальной косметики.

Минувшим летом Ким в четвертый раз возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Отмечается, что в 2024 году ее капитал достиг $7,1 млрд (около 570 млрд рублей).

Второе место в рейтинге заняла Татьяна Литвиненко с состоянием в $3 млрд (241,3 млрд рублей). На третьем месте расположилась президент компании Inteco Management Елена Батурина с капиталом в $1,3 млрд (104,5 млрд рублей). Четвертое место досталось вдове бизнесмена Владимира Когана Людмиле с состоянием в $1,2 млрд (96,5 млрд рублей).

«Для успеха ты должен отдавать миру больше, чем ты от него получаешь. Только в этом случае ты станешь чемпионом», — говорила Ким.

