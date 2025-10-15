Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 23:20

«Он — чайник»: Кокорин прокомментировал драку Смолова в кафе

Футболист Кокорин назвал Смолова «чайником» из-за драки в известном кафе

Федор Смолов Федор Смолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный российский футболист Александр Кокорин прокомментировал ситуацию с уголовным делом, возбужденным против Федора Смолова. В интервью изданию «Спорт-Экспресс» спортсмен выразил мнение о недальновидном поведении коллеги во время инцидента в заведении общественного питания, назвав его «чайником».

Он — чайник. Говорил, что не попадется, что будь он тогда с нами, ничего бы не случилось. А в той же «Кофемании» с кем-то подраться — это нужно было умудриться, — сказал Кокорин.

Уголовное дело в отношении Смолова было возбуждено 10 сентября по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Его завели после конфликта в кафе на Большой Никитской улице.

В настоящее время Смолову грозит до трех лет лишения свободы. При этом на допросе футболист частично признал свою вину в произошедшем инциденте, который привел к необходимости медицинской помощи для одного из участников конфликта.

Сам Кокорин вместе с Павлом Мамаевым в 2018 году был осужден за участие в драках. За свои правонарушения футболист отбывал наказание в колонии.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Руслан Валитов, бывший тесть Кокорина, вымогал $1 млн (82,2 млн рублей) у Смолова. Он якобы пообещал «замять» дело о драке в кафе «Кофемания» через «связи в ФСБ».

