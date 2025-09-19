Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в $100 тыс. ВСУ потратили дорогостоящую ракету AIM-9 для ликвидации одной «Герани»

Украинская армия потратила ракету за $100 тыс. (8,3 млн рублей) на то, чтобы сбить один российский дрон и показать это на видео. Кадры с моментом уничтожения беспилотника «Герань» ракетой AIM-9 истребителем F-16 опубликовало 19 сентября издание «Страна.ua». Однако эксперты подсчитали, что потраченная на дрон ракета стоит в пять раз дороже своей цели.

На видео запечатлено, как украинский летчик в кабине опасается применять пушку с короткой дистанции. Поэтому выпускает по беспилотнику американскую ракету AIM-9. После поражения цели довольный пилот выполняет несколько бочек.

По статистике, даже час полетного времени истребителя F-16 стоит дороже сбитой «Герани», около $27 тыс. (2,1 млн рублей), не считая затрат на техническое обслуживание. Его украинской армии предоставляют за отдельную плату.

Ранее Минобороны России показало кадры поражения пункта управления ВСУ в районе населенного пункта Дорошенково с применением беспилотников «Герань-2». На видео попал даже украинский солдат, который не подозревал, что за ним уже следят.