«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину

Депутат Колесник: признанный иноагентом Алехин может искупить вину в зоне СВО

Военный блогер и бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может искупить свою вину в зоне специальной военной операции на Украине, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, там Алехин сможет доказать всем свою состоятельность.

Вокруг Алехина очень много нелицеприятных скандалов, пока это не доказано судом. Я думаю, что у него выход только один — подать в суд и выиграть его, доказать свою невиновность. Он же себя позиционирует таким защитником Отечества, готовым сражаться за Родину до последней капли крови. И если он свою невиновность доказать не сможет, проиграет суд, тогда вместо какого-либо наказания он может отправиться в зону СВО, доказать там свою состоятельность, — высказался Колесник.

Ранее Алехин заявил, что попадание в список иноагентов стало для него шоком. Он отметил, что все его публикации в социальных сетях направлены против иностранного влияния на Россию и ее граждан. Военный блогер также опроверг финансирование своей деятельности со стороны Запада.

Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
