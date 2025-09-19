«Интервидение-2025»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza

РБК: медиамагнат Габрелянов приобрел Telegram-канал Baza

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Медиаменеджер Арам Габрелянов заявил, что стал единственным владельцем популярного Telegram-канала Baza, передает РБК. Сумма сделки по приобретению 100-процентной доли не разглашается. Габрелянов особо подчеркнул, что приобрел актив исключительно на себя, а не в интересах холдинга News Media Holding.

Я купил на себя 100% долю, — подчеркнул Габрелянов.

В то же время два источника на медиарынке утверждают противоположное, сообщая о планах включения Baza в состав холдинга. По их данным, в настоящий момент активно ведутся юридические процедуры по оформлению соответствующей документации. Официальная пресс-служба News Media Holding воздерживается от каких-либо комментариев относительно данной сделки.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы освободил из СИЗО главного редактора Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взяток. Его перевели под домашний арест до 20 октября. Трифонову запрещено пользоваться интернетом, почтой и любыми средствами связи, кроме вызовов экстренных служб. Общаться он сможет только с родственниками, адвокатом и следователем, прогулки для него не предусмотрены.

