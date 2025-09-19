Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 17:09

Военэксперт ответил, чем могут обернуться бесконечные поражения ВСУ

Поражения на фронте могут привести к бунту в рядах Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, действия украинского лидера Владимира Зеленского провоцируют протестные настроения как в обществе, так и среди военнослужащих.

Чем больше Зеленский будет отправлять людей на убой, тем больше в недрах украинского народа будет зреть протест. Я думаю, это может вылиться в бунт не только в гражданском обществе, но и в армии, потому что поражение ВСУ неизбежно. И чем раньше они это поймут, тем меньше будет жертв. Но для этого нужно иметь здравый рассудок, — сказал Баранец.

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что прогнозы о физическом устранении Зеленского, которые дал американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон, являются поспешными. Однако он отметил, что это технически выполнимая задача. По его словам, основной вопрос заключается не в возможности, а в отсутствии соответствующего политического решения.

СВО
ВСУ
Украина
Владимир Зеленский
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
