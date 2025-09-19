«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 18:26

Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Украине представили новый подводный дрон-камикадзе «Толока» длиной 12 метров с максимальной дальностью действия до двух тысяч километров, сообщает издание «Страна.ua». Аппарат, способный нести до пяти тонн взрывчатки, был продемонстрирован на стадионе во Львове в рамках презентации линейки морских беспилотников.

В материале говорится, что производитель заявляет о создании нескольких модификаций дронов длиной от четырех до 12 метров. Самый крупный вариант, показанный публично, предназначен для выполнения дистанционных миссий с возможностью преодоления значительных расстояний.

Ранее командир медицинского батальона группировки войск «Днепр» с позывным Майкоп сообщил, что ВСУ начали применять боеприпасы с пластиковыми поражающими элементами, которые не обнаруживаются рентгеновскими аппаратами и серьезно осложняют работу военных медиков.

До этого в Ростехе рассказали, что российские танки формируют мировые тенденции в тяжелой бронетехнике, а многие страны перенимают решения, впервые реализованные на отечественных машинах.

дроны
украина
БПЛА
Львов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп выразил мнение по поводу инцидента с самолетами в Эстонии
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
В Москве полыхает склад с кислородными баллонами
Иноагента Гозмана заочно арестовали за призывы к терроризму
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.