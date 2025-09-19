Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»

На Украине представили новый подводный дрон-камикадзе «Толока» длиной 12 метров с максимальной дальностью действия до двух тысяч километров, сообщает издание «Страна.ua». Аппарат, способный нести до пяти тонн взрывчатки, был продемонстрирован на стадионе во Львове в рамках презентации линейки морских беспилотников.

В материале говорится, что производитель заявляет о создании нескольких модификаций дронов длиной от четырех до 12 метров. Самый крупный вариант, показанный публично, предназначен для выполнения дистанционных миссий с возможностью преодоления значительных расстояний.

