19 сентября 2025 в 11:44

Военный врач раскрыл, какие опасные боеприпасы начали применять ВСУ

ВСУ начали применять в зоне СВО боеприпасы с невидимыми для рентгена осколками

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

ВСУ начали применять боеприпасы с пластиковыми поражающими элементами, которые не обнаруживаются рентгеновскими аппаратами и серьезно осложняют работу военных медиков, рассказал командир медицинского батальона группировки войск «Днепр» с позывным Майкоп. По его словам, такие боеприпасы сбрасываются в основном с дронов и представляют особую опасность для раненых.

Обматывают взрывчатое вещество пластиком, чтобы затруднить работу медицинскому персоналу, — пояснил Майкоп.

Он отметил, что для обнаружения пластиковых осколков в батальоне используется компьютерный томограф, позволяющий выявлять невидимые для рентгена инородные тела. После диагностики медики либо самостоятельно оказывают помощь, либо передают раненых на следующий этап эвакуации.

Ранее военврач группировки войск «Днепр» с позывным Ардуан сообщил, что массовое применение сухой плазмы в госпиталях зоны СВО позволило совершить прорыв в российской военной медицине. По его словам, разработка позволяет свести к минимуму негативное воздействие от ударов FPV-дронами.

Россия
СВО
Украина
ВСУ
боеприпасы
пластик
