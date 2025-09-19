Военный врач раскрыл, какие опасные боеприпасы начали применять ВСУ ВСУ начали применять в зоне СВО боеприпасы с невидимыми для рентгена осколками

ВСУ начали применять боеприпасы с пластиковыми поражающими элементами, которые не обнаруживаются рентгеновскими аппаратами и серьезно осложняют работу военных медиков, рассказал командир медицинского батальона группировки войск «Днепр» с позывным Майкоп. По его словам, такие боеприпасы сбрасываются в основном с дронов и представляют особую опасность для раненых.

Обматывают взрывчатое вещество пластиком, чтобы затруднить работу медицинскому персоналу, — пояснил Майкоп.

Он отметил, что для обнаружения пластиковых осколков в батальоне используется компьютерный томограф, позволяющий выявлять невидимые для рентгена инородные тела. После диагностики медики либо самостоятельно оказывают помощь, либо передают раненых на следующий этап эвакуации.

