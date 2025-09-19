Путин высказался об окончании СВО Путин рассчитывает на то, что связанные с СВО события пройдут

Российский президент Владимир Путин заявил на встрече на оборонном предприятии «Мотовилихинские заводы» в Перми, что рассчитывает и надеется на то, что связанные со специальной военной операцией события пройдут, сообщает пресс-служба Кремля. Он также поздравил сотрудников с Днем оружейника.

Надеюсь и рассчитываю на то, что вот эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут. Но востребованность в современных вооруженных силах на этом не закончится, — заявил глава государства.

«Мотовилихинские заводы» — одно из старейших предприятий Западного Урала, основанное в 1736 году. Это единственное в России артиллерийское производство полного цикла.

Ранее президент рассказал, что в стране наблюдается значительное увеличение производства определенных типов вооружения. По его словам, по некоторым видам продукции рост достигает почти 30-кратного уровня. Он отметил, что выпускаемая техника становится более качественной, современной и востребованной. Путин также добавил, что «Мотовилихинские заводы» имеют богатую историю.