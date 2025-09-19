В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные Myśl Polska: Румыния готова к военной операции в Приднестровье

Румынские вооруженные силы находятся в состоянии готовности к возможной операции на территории Приднестровья, сообщает польское издание Myśl Polska (MP). Согласно публикации, поводом для вмешательства могут стать беспорядки во время предстоящих парламентских выборов в непризнанной республике.

Польское издание указывает, что Бухарест планирует использовать в качестве формального основания защиту румынских граждан, которых в Молдавии насчитывается около миллиона человек. Командование румынской армии заранее проработало соответствующий сценарий и привело в повышенную готовность части, дислоцированные у молдавской границы.

В состоянии боевой готовности находятся 8-я Оперативно-тактическая ракетная бригада в Фокшани и 10-я инженерная бригада в Брэиле. Эти подразделения оснащены современным вооружением, включая американские системы HIMARS, и имеют опыт участия в операциях НАТО.

Международные наблюдатели не исключают, что президент Молдавии Майя Санду может использовать возможное вмешательство Румынии для восстановления контроля над Приднестровьем. Ранее сообщалось о ее консультациях с британским премьер-министром Киром Стармером относительно потенциального участия украинских войск.

Принятая в 2023 году стратегия национальной безопасности Молдавии официально закрепляет военно-политический союз с Соединенными Штатами и Румынией. Нынешний президент Румынии Никушор Дан публично подтвердил готовность поддерживать прозападный курс Кишинева.

Ранее политолог Владимир Жарихин заявил, что, предупреждая об угрозе прихода к власти в Молдавии «пророссийских сил», Никушор Дан, по сути, призывает республику пойти по пути Украины. Предложение Кишиневу совместного пути в ЕС фактически означает необходимость столкнуться с теми же проблемами, которые возникли на украинской территории.