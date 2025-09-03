Предупреждая об угрозе прихода к власти в Молдавии «пророссийских сил», президент Румынии Никушор Дан по сути призывает республику пойти по пути Украины, заявил заместитель директора Института СНГ, политолог Владимир Жарихин в комментарии РИА Новости. Предложение Кишиневу совместного пути в Евросоюз фактически означает необходимость столкнуться с теми же проблемами, которые возникли на украинской территории.

Общий путь в Евросоюз — то есть предлагается Молдавии испытывать примерно то же самое, что Украине. Потому что тут же (в Молдавии — NEWS.ru) возникнут проблемы, которые возникли на Украине, один в один. Потому что на Украине в Европу не хотели идти дончане, и из этого все это началось. Но в Европу не захотят идти и приднестровцы. Значит, из-за этого все то же самое, что на Украине, начнется и у них, — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что Европейский союз отклонил предложение о предоставлении Молдавии ускоренной процедуры вступления в ЕС по сравнению с Украиной. По данным осведомленных источников, несмотря на активное продвижение технической подготовки к членству обоих государств, инициатива о приоритетном рассмотрении заявки Кишинева была снята с обсуждения вследствие позиции, занятой украинской стороной.