Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 16:44

Молдавии предрекли украинский сценарий при одном условии

Политолог Жарихин: Румыния предлагает Молдавии пойти по пути Украины

Никушор Дан Никушор Дан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Предупреждая об угрозе прихода к власти в Молдавии «пророссийских сил», президент Румынии Никушор Дан по сути призывает республику пойти по пути Украины, заявил заместитель директора Института СНГ, политолог Владимир Жарихин в комментарии РИА Новости. Предложение Кишиневу совместного пути в Евросоюз фактически означает необходимость столкнуться с теми же проблемами, которые возникли на украинской территории.

Общий путь в Евросоюз — то есть предлагается Молдавии испытывать примерно то же самое, что Украине. Потому что тут же (в Молдавии — NEWS.ru) возникнут проблемы, которые возникли на Украине, один в один. Потому что на Украине в Европу не хотели идти дончане, и из этого все это началось. Но в Европу не захотят идти и приднестровцы. Значит, из-за этого все то же самое, что на Украине, начнется и у них, — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что Европейский союз отклонил предложение о предоставлении Молдавии ускоренной процедуры вступления в ЕС по сравнению с Украиной. По данным осведомленных источников, несмотря на активное продвижение технической подготовки к членству обоих государств, инициатива о приоритетном рассмотрении заявки Кишинева была снята с обсуждения вследствие позиции, занятой украинской стороной.

Молдавия
Румыния
Украина
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, кем он считает Зеленского на Украине
Для любимого зятя: соленые огурцы с тархуном — необычно и очень вкусно
Блогер посоветовала живописный регион для короткой поездки осенью из Москвы
Путин пригласил Зеленского в Москву
Путин анонсировал запуск «газовой реки» в Китай
Путин ответил на вопрос о безопасности Украины
Путин раскрыл истинное отношение России к вступлению Украины в ЕС
«На вкус и цвет товарищей нет»: Долина о «голой» вечеринке Крида
Путин объяснил, что происходит с ведущими экономиками ЕС
Названы простые способы быстро повысить артериальное давление
Долина выступила против полного перехода на ИИ
Названы вероятные цели новой торпеды Китая, которую сравнили с «Посейдоном»
ВСУ под землей, ВС РФ в центре Купянска: новости СВО на вечер 3 сентября
В российском городе женщина угнала незапертый автомобиль
Труп на сельской дискотеке: юный рецидивист зарезал сверстника из ревности
Забрали горы: мужчина бесследно пропал на хребте в Кубани, как его спасают
«Стараюсь меньше отвлекаться: Путин высказался об отношении к слухам
Долина призналась, что «прячется» от желающих попасть на юбилейный концерт
Ливни, град и холод до +3? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать
Девушку футболиста увезли в больницу из-за очень большого члена ее партнера
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.