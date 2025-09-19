Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны Небензя заявил об отсутствии причин продлевать санкции СБ ООН против Ирана

Россия не усматривает оснований для продления действия санкционных ограничений Совета Безопасности ООН в отношении Ирана, заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя после голосования по резолюции о невозобновлении рестрикций против республики. Дипломат подчеркнул, что все ограничения должны быть прекращены в октябре текущего года в соответствии с первоначальными договоренностями Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Трансляция его выступления шла на сайте ООН.

Логика, заложенная в СВПД, предполагала постепенную отмену всех ограничений в отношении Ирана, и, по нашему твердому убеждению, нет никаких причин, по которым они не должны истечь 18 октября сего года, — сказал Небензя.

