19 сентября 2025 в 18:38

Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны

Небензя заявил об отсутствии причин продлевать санкции СБ ООН против Ирана

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Россия не усматривает оснований для продления действия санкционных ограничений Совета Безопасности ООН в отношении Ирана, заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя после голосования по резолюции о невозобновлении рестрикций против республики. Дипломат подчеркнул, что все ограничения должны быть прекращены в октябре текущего года в соответствии с первоначальными договоренностями Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Трансляция его выступления шла на сайте ООН.

Логика, заложенная в СВПД, предполагала постепенную отмену всех ограничений в отношении Ирана, и, по нашему твердому убеждению, нет никаких причин, по которым они не должны истечь 18 октября сего года, — сказал Небензя.

Ранее Небензя на пленарном заседании Генассамблеи заявил, что все стороны, которые заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине, должны учитывать новые территориальные реалии. Он считает, что всем следует признать вхождение Крыма и четырех новых регионов в состав России.

