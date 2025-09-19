Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 13:56

Лидер азиатской страны прибыл в Казань

В Казань прибыл король Малайзии Султан Ибрагим

Король Малайзии Султан Ибрагим Король Малайзии Султан Ибрагим Фото: Рамис Насыров/РИА Новости

В Казань прибыл король Малайзии Султан Ибрагим, сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова в своем Telegram-канале. По ее словам, монарха в аэропорту встретил раис Рустам Минниханов. Султан Ибрагим поздравил его со вступлением в должность главы республики.

В Казань с визитом прибыл король Малайзии Султан Ибрагим. В аэропорту его встретил Рустам Минниханов, — говорится в сообщении.

Ранее выигравший региональные выборы Рустам Минниханов официально стал главой Татарстана. Он принес присягу в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани. Отмечается, что на официальном вступлении в должность присутствовали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, а также полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров.

До этого король Малайзии приезжал в Казань в начале августа 2025 года. Тогда прямо в аэропорту почетного гостя поприветствовали девушки с национальным угощением — чак-чаком. По словам пресс-секретаря Минниханова, Султану Ибрагиму понравилось угощение.

Россия
Малайзия
Казань
Татарстан
короли
визиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Политолог раскрыл, при каком условии Зеленский сбежит с Украины
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.