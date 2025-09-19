Лидер азиатской страны прибыл в Казань

В Казань прибыл король Малайзии Султан Ибрагим, сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова в своем Telegram-канале. По ее словам, монарха в аэропорту встретил раис Рустам Минниханов. Султан Ибрагим поздравил его со вступлением в должность главы республики.

В Казань с визитом прибыл король Малайзии Султан Ибрагим. В аэропорту его встретил Рустам Минниханов, — говорится в сообщении.

Ранее выигравший региональные выборы Рустам Минниханов официально стал главой Татарстана. Он принес присягу в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани. Отмечается, что на официальном вступлении в должность присутствовали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, а также полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров.

До этого король Малайзии приезжал в Казань в начале августа 2025 года. Тогда прямо в аэропорту почетного гостя поприветствовали девушки с национальным угощением — чак-чаком. По словам пресс-секретаря Минниханова, Султану Ибрагиму понравилось угощение.