Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 11:04

Минниханов официально стал главой Татарстана

Рустам Минниханов Рустам Минниханов Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Выигравший выборы Рустам Минниханов официально стал главой региона, трансляцию торжественной церемонии вел госсовет республики на странице во «ВКонтакте». Он принес присягу в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани.

Торжественно объявляю: Рустам Нургалиевич Минниханов вступил в должность главы (раиса) Республики Татарстан, — сообщил глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в ходе церемонии.

Отмечается, что на официальном вступлении в должность присутствовали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров, депутат Госдумы Александр Бабаков, первый вице-премьер Киргизии Данияр Амангельдиев и другие высокопоставленные гости.

Ранее в ЦИК сообщили, что Рустам Минниханов — один из немногих глав регионов, кто показал наиболее высокие результаты на губернаторских выборах. После обработки 99,2% бюллетеней он набрал 88,12% голосов. В единый день голосования в 81 регионе России прошли выборы разных уровней. Прямые выборы губернаторов состоялись в 20 регионах.

Татарстан
Рустам Минниханов
выборы
церемонии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Политолог раскрыл, при каком условии Зеленский сбежит с Украины
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.