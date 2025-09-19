Минниханов официально стал главой Татарстана

Выигравший выборы Рустам Минниханов официально стал главой региона, трансляцию торжественной церемонии вел госсовет республики на странице во «ВКонтакте». Он принес присягу в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани.

Торжественно объявляю: Рустам Нургалиевич Минниханов вступил в должность главы (раиса) Республики Татарстан, — сообщил глава Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в ходе церемонии.

Отмечается, что на официальном вступлении в должность присутствовали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров, депутат Госдумы Александр Бабаков, первый вице-премьер Киргизии Данияр Амангельдиев и другие высокопоставленные гости.

Ранее в ЦИК сообщили, что Рустам Минниханов — один из немногих глав регионов, кто показал наиболее высокие результаты на губернаторских выборах. После обработки 99,2% бюллетеней он набрал 88,12% голосов. В единый день голосования в 81 регионе России прошли выборы разных уровней. Прямые выборы губернаторов состоялись в 20 регионах.