15 сентября 2025 в 14:47

Раскрыты предварительные результаты губернаторских выборов 2025 года

Минниханов и Хинштейн показали лучшие результаты на выборах губернаторов

Рустам Минниханов Рустам Минниханов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Главы Татарстана и Ленинградской области Рустам Минниханов и Александр Дрозденко, а также врио губернаторов Курской и Оренбургской областей Александр Хинштейн и Евгений Солнцев показывают наиболее высокие результаты на губернаторских выборах, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК. Подсчет голосов продолжается, но в этих регионах уже обработано большинство бюллетеней.

После обработки 99,2% бюллетеней Минниханов набирает 88,12% голосов, Хинштейн — 86,92%, Дрозденко — 84,21% и Солнцев — 83,85%. За губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева отдано 83,37% голосов, за врио главы ЕАО Марию Костюк — более 83%.

Наименьший результат (60,79%) к настоящему моменту у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Врио губернаторов Свердловской и Новгородской областей Денис Паслер и Александр Дронов набирают 61,3% и 62,19% голосов соответственно, губернатор Камчатки Владимир Солодов — 62,97%.

В единый день голосования в 81 регионе России прошли выборы разных уровней. Прямые выборы губернаторов состоялись в 20 регионах.

Ранее стало известно, что избирательные комиссии обработали 100% протоколов и определили результаты губернаторских выборов в восьми субъектах Российской Федерации. Действующие главы регионов и врио губернаторов подтвердили свои полномочия, уверенно получив поддержку избирателей.

выборы
губернаторы
Александр Хинштейн
Рустам Минниханов
