Король Малайзии попробовал чак-чак в Казани Король Малайзии прилетел в Казань и встретился с Миннихановым

Король Малайзии Султан Ибрагим совершил визит в Казань, в аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов, рассказала пресс-секретарь руководителя региона Лилия Галимова в Telegram. Прямо в аэропорту почетного гостя поприветствовали девушки с национальным угощением — чак-чаком. По словам пресс-секретаря Минниханова, султану понравилось угощение.

В столицу Татарстана прибыл Король Малайзии Султан Ибрагим. В аэропорту его встретил Рустам Минниханов. Верховный правитель Малайзии совершает свой первый официальный визит в Россию, в рамках которого помимо Москвы принял решение посетить еще и Казань, — сообщила Галимова.

Предполагается, что в ходе своего визита в столицу Татарстана Ибрагим проведет с Миннихановым официальную встречу. Также запланирована экскурсия на Казанском вертолетном заводе. Король пробудет в России до 10 августа.

Ранее король Малайзии посетил институт «НАМИ», разработавший автомобиль Aurus. По данным журналистов, глава государства осмотрел производственные мощности в сопровождении малайзийского министра обороны и посла страны в России. После экскурсии король лично протестировал Aurus.