07 августа 2025 в 18:40

Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль

Король Малайзии посетил разработавший автомобиль Aurus институт «НАМИ»

Фото: kremlin.ru/ Михаил Терещенкj/ ТАСС

Король Малайзии Султан Ибрагим в ходе официального визита в Москву ознакомился с разработками института «НАМИ», сообщило агентство Bernama. По данным журналистов, глава государства осмотрел производственные мощности в сопровождении малайзийского министра обороны и посла страны в РФ, особое внимание он уделил автомобилям Aurus.

Его Величество проявил живой интерес к деятельности института, моделям транспортных средств и производственным процессам, задавая различные вопросы в ходе визита, — сказано в материале.

После экскурсии король лично протестировал Aurus. Визит малайзийского монарха в Россию начался 5 августа и включал двухчасовые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые, по данным Кремля, прошли в теплой атмосфере.

Ранее сообщалось, что малайзийский монарх оказался в замешательстве, увидев в Кремле три расстеленные ковровые дорожки. Вероятно, он не ожидал, что их будет несколько, и предпочел ориентироваться на собственные ощущения. Во время входа в зал Султан Ибрагим сделал необычный жест пальцами.

Малайзия
Россия
Aurus
автомобили
