Растерянный малайзийский лидер в Кремле попал на видео Монарх Малайзии султан Ибрагим растерялся из-за трех ковровых дорожек в Кремле

Малайзийский монарх султан Ибрагим оказался в замешательстве, увидев в Кремле три расстеленные ковровые дорожки, и предпочел ориентироваться на собственные ощущения. В Сети появилось видео, как во время входа в зал он сделал необычный жест пальцами рук.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что верховный правитель Малайзии несколько растерялся при входе на ковровую дорожку. Вероятно, он не ожидал, что их будет несколько.

Президент России Владимир Путин встретил малайзийского монарха в торжественном Георгиевском зале по всем правилам государственного протокола. Султан Ибрагим прибыл в Москву с государственным визитом, что является поездкой высшего дипломатического ранга.

Кроме того, султан Ибрагим в ходе переговоров с Путиным заявил, что целью его визита в Москву является укрепление двусторонних связей. Он подчеркнул, что для России ценность дружеских отношений превыше финансовых интересов.

Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил особую важность для Москвы российско-малайзийских отношений, что отразится на насыщенной повестке предстоящих переговоров. Так он ответил на вопросы журналистов о встрече главы России и монарха Малайзии.