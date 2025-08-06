Путин встретил малайзийского лидера в Георгиевском зале Кремля

Российский лидер Владимир Путин принял в Кремле верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима, передает ТАСС. Он находится в РФ с визитом высшего дипломатического ранга.

Торжественная встреча по всем канонам государственного протокола состоялась в парадном Георгиевском зале, говорится в сообщении. Там к началу церемонии расположились представители обеих стран.

Ранее сообщалось, что в Москву с государственным визитом прибыл верховный правитель Малайзии. Его воздушное судно совершило посадку в аэропорту Внуково-2. Этот визит, являющийся высшим по дипломатическому протоколу, примечателен тем, что впервые за всю историю российско-малайзийских отношений страну посещает действующий малайзийский монарх.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга подчеркнул особую важность отношений двух государств, отметив, что Путин и Султан Ибрагим обсудят широкий круг вопросов. Такой комментарий был дан в ответ на запрос журналистов о тематике предстоящих переговоров в Москве.