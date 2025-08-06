Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 15:26

Путин встретил малайзийского лидера в Георгиевском зале Кремля

Владимир Путин и Султан Ибрагим Владимир Путин и Султан Ибрагим Фото: Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин принял в Кремле верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима, передает ТАСС. Он находится в РФ с визитом высшего дипломатического ранга.

Торжественная встреча по всем канонам государственного протокола состоялась в парадном Георгиевском зале, говорится в сообщении. Там к началу церемонии расположились представители обеих стран.

Ранее сообщалось, что в Москву с государственным визитом прибыл верховный правитель Малайзии. Его воздушное судно совершило посадку в аэропорту Внуково-2. Этот визит, являющийся высшим по дипломатическому протоколу, примечателен тем, что впервые за всю историю российско-малайзийских отношений страну посещает действующий малайзийский монарх.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга подчеркнул особую важность отношений двух государств, отметив, что Путин и Султан Ибрагим обсудят широкий круг вопросов. Такой комментарий был дан в ответ на запрос журналистов о тематике предстоящих переговоров в Москве.

Владимир Путин
Кремль
Малайзия
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.