Малазийский лидер прибыл в Россию впервые с 1967 года

Эта поездка имеет статус государственной, что является высшим уровнем в рамках дипломатического протокола, отметили авторы материала. Прилет султана в Москву стал первым визитом малазийского лидера в РФ с момента установления дипломатических отношений между Малайзией и СССР в 1967 году.

Ранее стало известно, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф может прибыть Россию в среду, 6 августа. Как сообщили источники, российское руководство ориентируется именно на эти данные.

Кроме того, руководитель Минобороны переходного правительства Сирии Мурхаф Абу Касра прилетел в Россию с официальным визитом. Он прибыл в Москву для проведения переговоров с российским министром обороны Андреем Белоусовым.

Также с рабочей поездкой для проведения встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москву приезжал белорусский лидер Александр Лукашенко. Он намерен обсудить с главой России вопросы двусторонних отношений.