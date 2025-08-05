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05 августа 2025 в 14:23

Малазийский лидер прибыл в Россию впервые с 1967 года

Малазийский лидер султан Ибрагим прибыл в Россию с государственным визитом

Султан Ибрагим (в центре) Султан Ибрагим (в центре) Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл в Россию в рамках государственного визита, сообщает ТАСС. Его самолет осуществил посадку в московском аэропорту Внуково-2, говорится в сообщении.

Эта поездка имеет статус государственной, что является высшим уровнем в рамках дипломатического протокола, отметили авторы материала. Прилет султана в Москву стал первым визитом малазийского лидера в РФ с момента установления дипломатических отношений между Малайзией и СССР в 1967 году.

Ранее стало известно, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф может прибыть Россию в среду, 6 августа. Как сообщили источники, российское руководство ориентируется именно на эти данные.

Кроме того, руководитель Минобороны переходного правительства Сирии Мурхаф Абу Касра прилетел в Россию с официальным визитом. Он прибыл в Москву для проведения переговоров с российским министром обороны Андреем Белоусовым.

Также с рабочей поездкой для проведения встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москву приезжал белорусский лидер Александр Лукашенко. Он намерен обсудить с главой России вопросы двусторонних отношений.

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