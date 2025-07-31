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31 июля 2025 в 14:12

Белоусов готовится к встрече неожиданным гостем с Ближнего Востока

Глава Минобороны Сирии прибыл в Москву для встречи с Белоусовым

Глава Минобороны переходного правительства Сирии Мурхаф Абу Касра прибыл в Москву с официальным визитом, передает SANA. В рамках поездки он намерен провести переговоры с главой военного ведомства России Андреем Белоусовым.

Министр обороны Сирии генерал Мурхаф Абу Касра прибыл с официальным визитом в Москву, где проведет встречу со своим российским коллегой Андреем Белоусовым, и обсудит ряд вопросов представляющих взаимный интерес, — сказано в материале.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что санкции против Сирии нужно отменить раз и навсегда, поскольку они вредят населению. По его словам, ограничения не затрагивают политиков, на которых изначально были направлены. Глава МИД также отметил, что Москва никогда не поддерживала антисирийские санкции и не позволяла продвигать такие инициативы в Совбезе ООН.

Кроме того, как сообщил Лавров, Москва и Дамаск условились провести инвентаризацию всех имеющихся двусторонних соглашений между Россией и Сирией. По его словам, соответствующая договоренность была достигнута на переговорах с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани.

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