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31 июля 2025 в 12:51

«Раз и навсегда»: Лавров сделал важное антисанкционное заявление

Лавров призвал раз и навсегда отменить санкции против Сирии

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Санкции против Сирии нужно отменить раз и навсегда, поскольку они вредят населению, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД страны Асаадом аш-Шибани. По его словам, ограничения не затрагивают политиков, на которых изначально были направлены.

Мы считаем, что необходимо раз и навсегда эти санкции отменить. Они наносили вред исключительно сирийскому народу, а не тем политическим деятелям, против которых они вводились, — объяснил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что Москва никогда не поддерживала антисирийские санкции и не позволяла продвигать такие инициативы в Совбезе ООН. Он добавил, сейчас западные страны начинают постепенно отменять отдельные ограничительные меры и Россия считает это правильным шагом.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия достаточно давно живет под санкциями и уже выработала иммунитет. Таким образом он ответил на слова президента США Дональда Трампа о введении рестрикций в случае отсутствия подвижек в переговорном процессе с Украиной.

Сергей Лавров
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Сирия
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