«Мы долго живем»: Песков развеял санкционные иллюзии Трампа Песков заявил, что Россия давно живет под санкциями и уже выработала иммунитет

Россия достаточно давно живет под санкциями и уже выработала иммунитет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на слова президента США Дональда Трампа о введении рестрикций в случае отсутствия подвижек в переговорном процессе с Украиной, пишет РИА Новости.

Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций. Наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций. Конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет, — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что власти продолжают фиксировать заявления по поводу санкций. По его словам, это касается не только Трампа, но и других зарубежных представителей.

Трамп накануне, 29 июля, заявил, что у Москвы и Киева есть 10 дней на то, чтобы достичь соглашения по прекращению огня. Глава государства также упомянул «иные меры» воздействия, но не стал уточнять, какие именно.

Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов между тем заявил, что новый ультиматум Трампа далек от дружеского. Он отметил, что такая риторика огорчает, но не вызывает удивления, поскольку это типичный стиль американского лидера. Трамп, по мнению Рогова, действует по схеме «требовать все, чтобы получить хоть что-то».