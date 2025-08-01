Борт Лукашенко сел в Петербурге

Борт президента Белоруссии Александра Лукашенко приземлился в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «Пул Первого». По данным источника, географическая интрига разрешилась.

Глава Белоруссии прибыл в Россию в рамках рабочей поездки для встречи с президентом Владимиром Путиным. Стало известно, что лидеры обсудят двусторонние отношения, повестку дня и вопросы безопасности. Где именно пройдет встреча глав государств пока не раскрывается.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Лукашенко проведут неформальную встречу в Кремле. Представитель администрации главы государства уточнил, что стороны обменяются мнениями по международным проблемам.

Лукашенко назвал Россию самой близкой для Белоруссии страной. Глава республики подчеркнул, что белорусские власти должны помнить об этом при условиях многополярного мира.

Также Лукашенко охарактеризовал Россию как гаранта безопасности для Минска. Президент республики отметил, что если бы в 2020 году обе страны не выстояли, сегодня они бы стояли «лоб в лоб» со всем блоком НАТО.