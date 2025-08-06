Король Малайзии назвал истинные причины визита в Москву Король Малайзии Ибрагим: визит в Москву вызван желанием укрепить отношения с РФ

Король Малайзии султан Ибрагим ибни султан Искандар объяснил свой визит в Москву желанием укрепить отношения с Россией, передает ТАСС. По его словам, в РФ дружба гораздо важнее денег. Такие причины он назвал в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Настоящий визит — это отражение моего искреннего желания усилить и улучшить наши отношения и наше взаимодействие. Как говорят в России, дружба гораздо важнее денег, — подчеркнул верховный правитель азиатской страны.

Король Малайзии вылетел в РФ в понедельник, 4 августа, в рамках государственного визита. Лидер отправился в Москву для переговоров с Путиным. Поездка стала первым визитом подобного формата с 1967 года, когда СССР и Малайзия установили дипломатические отношения.

Ранее президент России принял в Кремле верховного правителя Малайзии. Торжественная встреча прошла в парадном Георгиевском зале в соответствии с государственным протоколом. Здесь к началу церемонии разместились представители обеих стран.