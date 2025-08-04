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04 августа 2025 в 09:54

Король азиатского государства впервые за полвека прилетит в Россию

Король Малайзии вылетел в Россию

Король Малайзии Султан Ибрагим Король Малайзии Султан Ибрагим Фото: FAZRY ISMAIL/EPA/TASS

Верховный правитель Малайзии, король Ибрагим начинает свой государственный визит в Россию, сообщает Bernama. По данным агентства, он проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спецборт с малайзийским монархом вылетел сегодня утром, 4 июля, с базы Королевских Военно-воздушных сил Малайзии. Эта поездка станет первым государственным визитом главы малайзийского государства в Россию с момента установления дипломатических отношений между азиатской страной и СССР в 1967 году. Официальный визит Верховного правителя Малайзии продлится с 5 по 10 августа.

Малайзия представляет собой федеративную выборную монархию, где верховный правитель — король — избирается правительствами девяти входящих в федерацию штатов на пятилетний срок. С 2024 года этот пост занимает султан штата Джохор Ибрагим ибни Искандар.

Ранее в Кремле рассказали о повестке переговоров Путина с королем Малайзии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва придает отношениям с азиатской страной большое значение, поэтому тем для переговоров сторон будет много.

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