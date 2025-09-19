«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 сентября 2025 в 14:10

Захарова поставила на место журналистов из The Washington Post

Захарова указала The Washington Post на двойные стандарты о Кирке и Флойде

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова указала на двойные стандарты американского издания The Washington Post, приведя его цитату о том, что Россия якобы использует убийство правого консервативного активиста Чарли Кирка в пропагандистских целях. В Telegram-канале дипломат задалась вопросом, писали ли журналисты аналогичный материал, когда речь шла о гибели Джорджа Флойда во время задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе.

Хочется спросить у этого издания: оно публиковало аналогичный материал о том, как США при администрации Байдена использовали смерть Джорджа Флойда в пропагандистских целях? написала Захарова.

Ранее стало известно, что показ телепередачи Jimmy Kimmel Live!, которую ведет комик Джимми Киммел, будет приостановлен из-за его высказываний о смерти консервативного активиста Чарли Кирка. В своем шоу Киммел в саркастичной манере высказал предположение, что убийца активиста мог быть связан с группой сторонников Дональда Трампа.

В свою очередь, Трамп в своей соцсети Truth Social выразил радость по поводу снятия с эфира телесети ABC авторского шоу Джимми Киммела. Глава государства назвал это событие «прекрасными новостями для Америки».

