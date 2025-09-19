Послы трех стран прибыли в Крым В МИД России сообщили о визите послов Мали, Буркина-Фасо и Нигера в Крым

Официальная делегация послов нескольких африканских государств прибыла в Крым для ознакомительного визита, сообщил представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский в беседе с РИА Новости. Целью визита является изучение экономического и туристического потенциала полуострова для развития дальнейшего сотрудничества.

В состав иностранной делегации вошли дипломатические представители Мали, Буркина-Фасо и Республики Нигер. Визит направлен на установление прямых контактов между регионами этих стран и Республикой Крым.

В Крым с визитом прибыла делегация послов африканских государств. Их цель — ознакомиться с экономическим и туристическим потенциалом и рассмотреть возможные перспективы для сотрудничества между Республикой Крым и регионами стран, которые они представляют, — сказал Березовский.

