19 сентября 2025 в 14:47

Послы трех стран прибыли в Крым

В МИД России сообщили о визите послов Мали, Буркина-Фасо и Нигера в Крым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Официальная делегация послов нескольких африканских государств прибыла в Крым для ознакомительного визита, сообщил представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский в беседе с РИА Новости. Целью визита является изучение экономического и туристического потенциала полуострова для развития дальнейшего сотрудничества.

В состав иностранной делегации вошли дипломатические представители Мали, Буркина-Фасо и Республики Нигер. Визит направлен на установление прямых контактов между регионами этих стран и Республикой Крым.

В Крым с визитом прибыла делегация послов африканских государств. Их цель — ознакомиться с экономическим и туристическим потенциалом и рассмотреть возможные перспективы для сотрудничества между Республикой Крым и регионами стран, которые они представляют, — сказал Березовский.

Ранее сообщалось, что Крым и Севастополь вошли в число наиболее дорогих регионов для отдыха в РФ в 2025 году. По данным Российского союза туриндустрии, ночь в трехзвездочном отеле в этих регионах стоила примерно 12 и 14 тысяч рублей соответственно. При этом лидерство в списке досталось Адыгее и Алтаю.

Россия
Крым
Африка
послы
МИД РФ
